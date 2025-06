Znate li tko je ljepotica s fotke koju ni najvjerniji fanovi nisu prepoznali na prvu?

Poznata ljepotica šokirala je svoje obožavatelje izgledom za nadolazeći mjuzikl.

Jennifer Lopez vraća se na filmska platna i to kao glavna zvijezda nadolazećeg mjuzikla ''Kiss of the Spider Woman''.

Jennifer Lopez Foto: Profimedia

Nakon što je mjesecima bila u fokusu zbog razvoda od Bena Afflecka, odlučila je okrenuti novu stranicu i publici pokazati sasvim drugačiju stranu sebe.

Jennifer Lopez Foto: Profimedia

U filmu će glumiti tajanstvenu i zavodljivu Spider Woman, ulogu u kojoj je, prema prvim fotografijama sa seta, neprepoznatljiva.

Jennifer Lopez Foto: Profimedia

''Stvarno sam šokirana njezinim izgledom'', ''Izgleda zapanjujuće, možda joj se zbog ove uloge smiješi i Oscar'', ''Prekrasno izgleda, bravo'', ''Opsjednuta sam njenom ulogom u ovom filmu'', ''Ovo je pravi potez'', ''Nisam ju prepoznala na prvi pogled'', ''Jedva čekam'', ''Ne mogu vjerovati koliko dobro ta žena izgleda'', samo je dio komentara na Instagramu ispod službene najave mjuzikla.

S njom u glavnim ulogama nastupa i meksički glumac Diego Luna, a njihova kemija na ekranu već se naširoko komentira.

Jennifer Lopez Foto: Profimedia

Ovaj mjuzikl, temeljen na kultnom romanu i istoimenoj kazališnoj predstavi, donosi spoj glazbe, drame i intrige. Premijera se očekuje u listopadu.

Lopez je nedavno šokirala milijune poljupcem s plesačicom: ''Ovo je sramotni plač za pažnju!" Više pročitajte OVDJE.

Jennifer Lopez - 1 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez - 6 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez - 1 Foto: Instagram

