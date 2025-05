Lopez šokirala milijune poljupcem s plesačicom: ''Ovo je sramotni plač za pažnju!"

Jennifer Lopez vodila je dodjelu nagrada AMAs, no već na početku izazvala je kontroverze zbog poljupca s plesačicom.

Galerija 25 25 25 25 25

U noći s ponedjeljka na utorak, na Dan sjećanja na veterane, održana je dodjela nagrada American Music Awards, na kojoj je najviše nagrada, njih sedam, osvojila Billie Eilish.

Ceremoniju dodjele, koja se vratila nakon dvije godine stanke, no svejedno su je preskočile brojne glazbene zvijezde, vodila je Jennifer Lopez, koja je za tu priliku pripremila poseban sedmominutni nastup.

Što mislite o ovom potezu Jennifer Lopez? Ukupno glasova:

Pedesetpetogodišnja pjevačica pripremila je medley s prošlogodišnjim uspješnicama, no neke korisnike X-a šokirala je kada je poljubila plesačicu, zbog čega su počeli pisati komentare na toj društvenoj mreži u vlasništvu Elona Muska.

Jennifer Lopez makes out with her dancers during her opening number at the #AMAs.



pic.twitter.com/4ax373cVV3 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 27, 2025

Jennifer Lopez - 7 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez - 3 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Nikad iskreniji intervju našeg pjevača: ''Zbog njega sam bankrotirao, ostao bez ičega''

Neki su to proglasili odvratnim, nekim očajnim pokušajem da bivšeg supruga Bena Afflecka učini ljubomornim, dok neki samo kažu: "Jennifer Lopez je izgubila kompas."

Pogledaji ovo Celebrity Ima 41 godinu i tijelo od milijun dolara: Ovako poznata folk-pjevačica izgleda u bikiniju!

"Zašto Jennifer Lopez ljubi sve na AMAs-u?", "Sada sam pogledao na mobitelu i Jennifer Lopez ljubi curu?!", "Poljubila je curu i svidjelo joj se!", "Jennifer Lopez je stara 55 godina. Ovo je sramotni plač za pažnju", pišu komentatori na X-u, dok ima i onih koji je nazivaju boginjom i raspravljaju o njezinu dobrom izgledu unatoč godinama.

30 years of dacing, 55 years old, Jennifer Lopez STILL GOT IT!!! She will forever be an icon #Amas pic.twitter.com/wfF0IyGzeK — juanp☆ (@revivalrarx) May 27, 2025

Jennifer Lopez is literally one of the greatest performers of all time.



This lady is almost 56 years old and performing better than people half her age.



Damn. Damn. DAMN.#AMAs #AmericanMusicAwards pic.twitter.com/AqLbWQxvc9 — ERIC LAMONT (@EricUnedited) May 27, 2025

Lopez je otprije poznata kao zagovornica prava za LGBTQ+ osobe, a jedno od njezinih blizanaca Emme, koje je dobila u braku s Markom Anthonyjem, otprije je poznata kao nebinarna osoba.

Jennifer Lopez - 8 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez - 5 Foto: Profimedia

Emme Maribel Muniz i Jennifer Lopez - 4 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez i kći Emme - 3 Foto: Profimedia

Emme Maribel Muniz i Jennifer Lopez - 5 Foto: Profimedia

Ceremonija dodjele AMAs-a odvijala se u Las Vegasu, a pjevačica, koja je lani objavila novi album, iskoristila je priliku da najavi koncertnu rezidenciju u tom gradu.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonov menadžment ljutito objavio: ''Zbog neodgovornih, neprofesionalnih i nekorektnih osoba...''

A što vi mislite o ovom potezu Jennifer Lopez, pišite nam u komentarima!

Zašto joj je jedan izlazak ispao pomalo nezgodan, otkrijte OVDJE.

Kako izgleda njezina vila koju ona i bivši suprug pokušavaju prodati, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Je li vas iznenadio izbor? Luka Modrić otkrio tko mu je najdraži pjevač

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Evo zašto su se Blanka Vlašić, Barbara Matić i jedan od najzgodnijih sportaša našli na istom mjestu!

Pogledaji ovo Celebrity Skandalozna ljubavna priča Macrona i njegove supruge: Započeli su vezu kad je njoj bilo 40, a njemu 15 godina!

Pogledaji ovo Celebrity Kći našeg pjevača u topiću privukla poglede, svojom ljepotom sve češće puni medijske stupce!