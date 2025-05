Ima 41 godinu i tijelo od milijun dolara: Ovako poznata folk-pjevačica izgleda u bikiniju!

Kaya Ostojić (41) održava zavidnu figuru redovitom tjelovježbom i zdravom prehranom, a nedavno je otkrila kako izgleda njezin doručak i oduševila obožavatelje prirodnim izgledom bez šminke.

Galerija 25 25 25 25 25

Srpsa pjevačica Kaya Ostojić (41) ušla je u peto desetljeće života, no i dalje zrači samopouzdanjem i izgledom kojem bi mnogi mogli zavidjeti.

Ne skriva da redovito trenira i strogo pazi na prehranu pa je tako jednom prilikom otkrila kako je uspjela izgubiti 10 kilograma, a otkad je postigla željenu liniju, još pažljivije bira što stavlja na tanjur.

Njezin doručak uvijek je zdrav i vizualno privlačan, a nedavno je pokazala kako izgleda jedan od njezinih obroka: omlet s povrćem, cherry rajčice, rikula, avokado i kriška integralnog kruha.

Kaya Ostojić - 1 Foto: Kaya Ostojić/Instagram

"Doručak šampiona" napisala je uz fotografiju.

Osim prehrane, Kaja ne propušta ni treninge. Snimila se tijekom intenzivne vježbe u teretani, a nakon napornog znojenja, opustila se i pozirala bez šminke, što su njezini pratitelji na društvenim mrežama dočekali s nizom pohvala.

Kaya Ostojić - 2 Foto: Kaya Ostojić/Instagram

Kako vam Kaya izgleda za svoje godine? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Inače, domaćoj javnosti ostala je poznata po kratkoj vezi s našim tenisačem Bornom Ćorićem.

Par o vezi nikad nije javno govorio, a bila je kratkog trajanja nakon čega se ona za samo par mjeseci udala i to četvrti put u životu.

Kaya je svog četvrtog supruga Miloša upoznala prije 16 godina, ali su dugo bili samo prijatelji.

"Mi smo se upoznali davno, družili smo se i ispijali kave, kemija se dogodila još tada i svidjeli smo se jedno drugom, ali bili smo premladi i ništa se među nama tada nije dogodilo. Sve do nedavno, kada smo oboje shvatili da je to to", rekla je pjevačica.

Kaya Ostojić i Miloš Foto: Kaya Ostojić/Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Nikad iskreniji intervju našeg pjevača: ''Zbog njega sam bankrotirao, ostao bez ičega''

Nedavno se oglasila i oko negativnih komentara koje dobiva zbog četvrte udaje, više pročitajte OVDJE.

Pjevačica ima kćer Nikolinu koju je dobila s prvim suprugom Nikolom Dragojlovićem, za kojeg se udala kad je imala samo 19 godina, a nasljednica im danas živi u Americi.

Kaya Ostojić - 4 Foto: Kaya Ostojić/Instagram

Kaya Ostojić - 3 Foto: Instagram

Uroš Duvnjak, nekadašnji košarkaš, bio je Kayin drugi muž, a njihov brak nije potrajao. Kajin treći muž bio je svjetski poznat DJ Junior Jack, zbog kojeg je dugo živjela u inozemstvu.

Pogledaji ovo Celebrity Fotografija Tarika Filipovića i njegove punice raznježila je brojne pratitelje!

Nakon njega, pjevačica je ljubila nogometaša Matea Pavlovića i to tri godine, a taman kad se krenulo pričati da će stati pred oltar, par je prekinuo.

Kaya Ostojić - 3 Foto: Instagram

Kaya Ostojić - 3 Foto: Instagram

A što vi mislite o Kayi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 inMagazin Matija Cvek o dodatnom poslu koji je pokrenuo sa suprugom: ''Draže mi je biti kreativac, ali...''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Skandalozna ljubavna priča Macrona i njegove supruge: Započeli su vezu kad je njoj bilo 40, a njemu 15 godina!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li i vi bili fan serije ''Svi vole Raymonda''? Provjerite koliko se sjećate detalja!