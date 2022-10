Doznali smo imena svih kandidata koji su ušli u MasterChef vilu. Nakon Melkiora i Stjepana, posljednjih sedam kandidata koji su izborili plasman u TOP 21 izabrao je Damir Tomljanović. Sada kreće zanimljiva bitka za naslov najboljeg amaterskog kuhara u Hrvatskoj koji će uz titulu novog Hrvatskog MasterChefa osvojiti i 200 tisuća kuna.

Za prolazak u TOP 21 ekipa Damira Tomljanovića morala je replicirati njegov rižoto od cikle, a od osam kandidata najlošiji su bili Emina, Mario i Wannapa. Kroz stres test su uspješno prošle Emina i Wannapa, koje su zbog toga pustile i koju suzu, dok je show napustio Mario.



''U ovoj sezoni sam otišao korak dalje u odnosu na prošlu. Uspio sam ući u Damirov tim i sebi dokazati da moje kuhanje vrijedi.'', rekao je Mario Thomas.



''Mentor se baš bio razočarao, očekivao je previše, očekivao je više od mene na temelju prošlih izazova. S obzirom da sam se prvi put susrela sa svim tim, bilo je baš…'', rekla je Emina Bajramović.

Wannapa je možda izgubila nešto živaca u stres testu, no zato joj je naraslo samopouzdanje.



Očekujem da ću biti prvi strani pobjednik hrvatskog MasterChefa.



Posljednjih sedmero kandidata, koji su ušli u MasterChef vilu, nisu skrivali oduševljenje, a Ivica nam je priznao da je samo u ovom danu naučio o kuhinji više nego u cijelom životu.



''Najbitnije je slušati, gledati, paziti, slušati chefa i to vam je to, nema greške, samo treba slušati i paziti. I koncentracija mora biti ogromna, bez daljnjega'', rekao je Ivica Višić.



''Ja mislim da MasterChef svakome može promijeniti neki smjer u tom kulinarskom smislu. Vidjet ćemo, sami si mižemo pokazati hoće li nam MasterChef promijeniti život'', rekao je Tihomir Krklec.



Lora smatra da joj je blaga prednost pred ostalim kandidatima teorijsko znanje o hrani jer je studirala prehrambenu tehnologiju, a priznala nam je da je dugo skupljala hrabrost za prijavu.



''Ja sam zapravo to godinama pratila odmalena u vanjskom formatu i oduvijek sam to željela, ali nikad nisam imala hrabrosti za to i nekako sam se ove godine odvažila pošto mi je prošla sezona bila stvarno super'', rekla je Lora Cepetić.



Andrea je svjesna da je konkurencija vrlo jaka te istaknula što smatra svojim prednostima.



''Možda dobro snalaženje u kuhinji i dobro funkcioniram pod stresom. Nisam još uspjela dovoljno popratiti ostale kandidate da bi mogla reći tko je kakav'', zaključila je Andrea Dević.



''Žiri je super, svi su jako ljubazni i simpatični i najviše se bojim onog trenutka kad ljubaznost prijeđe u strogoću. Najviše se bojim novih namirnica i tehnika kao takvih ne, ali namirnica da'', rekla je Lucija Davidović.



MasterChef vila i kuhinja sada su popunjeni i kreće žestoka bitka za vrh, koja će jednom kandidatu ili kandidatkinji osigurati laskavu titulu novog hrvatskog MasterChefa, uz novčanu nagradu od 200 tisuća kuna.

