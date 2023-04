Nu Genea live band otvara ovogodišnji showcase festival SHIP u Šibeniku!

Kako zvuči budućnost glazbe, tko se sve sprema s malih doći na velike svjetske pozornice te u kojem smjeru ide čitava glazbena industrija, saznat ćemo od 14. do 17. rujna ove godine u Šibeniku na showcase festivalu SHIP.

Objavljen je bend koji će 14.9. otvoriti showcase festival. Na predivnu pozornicu tvrđave Sv. Mihovila stiže hvaljeni talijanski Nu Genea live band!

Nu Genea je projekt DJ-eva Massima Di Lene i Lucia Aqueline koji u svojoj live band verziji broji devet izvanrednih glazbenika na pozornici. Proučavajući glazbu svog rodnog kraja, ovaj talijanski disco sastav našao je unikatnu plesnu formu koja nostalgično odjekuje napuljskim disco izdanjima iz 70-ih i 80-ih prošlog stoljeća. Pedantnim istraživanjem glazbene prošlosti multkulturalnog juga Italije, ali i plesne glazbe iz cijelog svijeta, razvili su glazbeni stil s čvrstim plesnim grooveom, masnim basom, svemirskim linijama sintesajzera i višejezičnim tekstovima u čijoj se jednadžbi osim disca nalaze i funk, boogie, electronica, dub, i brojni drugi stilovi.

Nakon uspjeha s albumom "The Tony Allen Experiments" 2015. godine u suradnji s Tonyjem Allenom, originalnim bubnjarom Fela Kutija, 2018. godine su objavili novi album "Nuova Napoli" u čast svom rodnom gradu, u izdanju vlastite etikete NG Records. Prošle godine publiku su osvojili albumom “Bar Mediterraneo”, činjenica da se radi o najprodavanijem albumu 2022. godine putem Discogs platforme ispred brojnih puno popularnijih imena dokaz je da se radi o bendu kojeg cijeni i publika i struka. Nu Genea live band odradio je turneje diljem svijeta te su nastupali u brojnim klubovima te na brojnim poznatim festivalima - od Sonar festivala u Barceloni, do Mereditha u Australiji. Njihova izdanja sluša preko 900 tisuća ljudi mjesečno putem Spotifya, a prati ih i 200 tisuća ljudi na društvenim mrežama, njihovi nastupi publiku oduševljavaju sjajnom energijom cijelog benda na pozornici i odličnom glazbenom selekcijom, a ništa drugačije neće biti ni u Šibeniku u rujnu ove godine.

Festival SHIP održat će se u organizaciji Ureda za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) od 14. do 17. rujna. Priliku za nastup imaju domaći, ali i strani bendovi koji se do 30. travnja mogu prijaviti putem službene stranice SHIP-a.

Pozornica prvog izdanja showcase festivala SHIP sjajna je prilika glazbenicima svih žanrova da se njihova glazba daleko čuje. Tijekom konferencije, ali i samoga festivala, Šibenik će biti domaćin profesionalcima iz glazbene industrije koji su važan faktor brojnih festivala, klubova i medija diljem Europe i svijeta. Upravo oni su odskočna daska izvođačima koji imaju ambicije svoj rad nastaviti graditi na internacionalnoj razini te širiti publiku u kojem god smjeru žele.

Osim samog showcase festivala, važan dio SHIP-a je konferencija, na kojoj će svi sudionici imati priliku upoznati se s kolegama iz svih dijelova svijeta. Kako funkcionira glazbena industrija u njihovoj državi, kako se probiti na njihovo tržište, što su prednosti, a što mane njihove scene - na sva ta pitanja direktan odgovor će moći dobiti svi posjetitelji SHIP-a.

Ulaznice za SHIP od danas su u prodaji putem Entrio sustava. Early bird cijena ulaznice za koncert otvorenja 14.9. iznosi 25€, a isto toliko iznosi i ulaznica za sam festival (15.9. i 16.9.), dok ulaznica koja vam omogućava ulazak na koncert otvorenja i festival (14.9 - 16.9.) iznosi 29€. Pro Pass ulaznica kojom osim glazbenog programa dobivate pristup i konferencijskom dijelu programa iznosi 55€. Early bird ulaznice u prodaji su do nedjelje 14.5. u 23:59 ili do isteka zaliha, nakon toga u prodaju idu regularne ulaznice.

Konferenciju SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a konferenciju podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Hrvatska Turistička Zajednica.