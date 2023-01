Princ Harry nastavlja otkrivati nove tajne Buckinghamske palače: ''Curenje informacija bilo je planirano''

Princ Harry nastavlja otkrivati mračne tajne kraljevske obitelji, a uoči objave njegovih memoara ''Spare'' napravio je i intervju u kojem otkriva o čemu govore memoari.

Procurili su detalji o nadolazećoj autobiografiji princa Harryja ''Spare'' i čini se da će se kraljevska obitelj možda morati pripremiti za nove bombastične izjave.

38-godišnji Harry trebao bi objaviti svoje memoare sljedećeg tjedna s knjigom koja se nadovezuje na niz intervjua, dokumentaraca i reality showova u kojima je ciljao na svoju obitelj.

Dok su kraljevska obitelj i njihovi obožavatelji bili pripremljeni na sve nakon što knjiga izađe, jedan izvor tvrdi da su William i Kate te princ i princeza od Walesa ti koji se trebaju pripremiti za najgore.

Iako se očekuje da će Harry biti tvrd prema Williamu, također će nasrnuti i na Kate, a navodno je prema kralju Charlesu u memoarima bio ljubazniji nego što se očekivalo.

Izvor je za The Sunday Times rekao: ''Općenito, mislim da će knjiga biti lošija za njih nego što kraljevska obitelj očekuje. Sve je ogoljeno. Charles je iz toga izašao bolje nego što sam očekivao, ali Williamu je posebno teško, a čak je i Kate pomalo okarakterizirana. Tu su ti sitni detalji i opis borbe između braće. Osobno ne vidim kako će se Harry i William moći pomiriti nakon ovoga.''

Izvor dalje izjavljuje da knjiga odaje dojam da se Harry još uvijek bori da preboli smrt svoje majke, a već je poznato i iz dokumentarca ''Harry i Meghan'' da se pribojavao da ista sudbina ne zadesi i njegovu suprugu Meghan Markle.

Harry je uoči objave memoara sjeo i pred kamere CBS-a te napravio intervju, a u kratkoj najavi Harry brani sebe i svoju suprugu od javnih kritika njihove odluke da javno osude kraljevsku obitelj inzistirajući da je pokušao to učiniti privatno, ali da je svaki put bilo curenja i podmetanja priča protiv njega i Meghan.

Nastavio je: ''Znate, obiteljski moto je ''nikad ne žali, nikad ne objašnjavaj'', ali to je samo moto i ne stoji baš...''

