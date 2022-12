Američki mediji okrenuli se protiv princa Harryja i Meghan Markle pa ih usporedili s drugom svjetski slavnom obitelji, ali to im vjerojatno neće biti drago

Američki mediji okomili su se na princa Harryja i Meghan Markle nakon posljednje tri epizode njihova dokumentarca, evo kakvi su komentari.

Plan princa Harryja i Meghan Markle da ocrne kraljevsku obitelj, čini se, nije uspio.

Američki mediji okomili su se na dvojac nakon posljednje tri epizode njihove dokumentarne serije, o kojoj ovih dana bruji cijeli svijet.

ABC, CNN, Fox News, The Associated Press i ostali svoje su jutarnje vijesti i javljanja posvetili upravo Harryju i Meghan, ali ne na način na koji bi oni to očekivali.

''Usred vlastitog prepričavanja čini se da ne mogu, a da ne prave karikature od samih sebe. Ogrezli su u neku vrstu narcizma koji mogu podnijeti samo oni koji su naučeni biti ispred objektiva (Harry zbog svoje kraljevske obitelji, Meghan zbog svoje profesije)'', piše Jezebel.

''Iskreno se nadam da je najgore od njihove oluje prošlo i da Harry, Meghan, njihova djeca i njihovi najmiliji mogu bez smetnji živjeti svoje dosadne živote. I također se iskreno nadam da je ovo zadnji put da čujem za bilo što od toga'', završili su oštro.

Mnogi su mislili kako će Meghan i Harry imati podršku Amerike, ali stvari su se ipak okrenule.

Keir Simmons, novinar NBC-ja, rekao je: ''Zaboga, o čemu će William razmišljati jutros?'' te tako započeo svoje javljanje.

Prošli tjedan voditeljica Savannah Guthrie započela je izvještavanje o prve tri epizode zahvalivši dopisnicima što su gledali seriju tako da mi ne moramo, a ovo su samo neki od oštrih primjera koji su stigli na račun Meghan i Harryja.

''Željeli smo svoju privatnost, htjeli smo da nas novinari ostave na miru, bla bla. I što su onda učinili? Na Netflixu su prikazali sebe i svoju djecu i svoj život. To je poput Kardashiana, samo što je dosadno. Znaš što mislim? Ne mogu podnijeti njihovo prenamaganje…'' komentirala je holivudska zvijezda Tyler Perry.

Foxov novinar rekao je i da su Harry i Meghan na putu da budu najomraženiji članovi kraljevske obitelji dosad te da je Harry na dobrom putu da ga kralj Charles pogrdi.

Kraljevski dvor ni o čemu se još nije oglasio, a svoje obveze i dalje ispunjavaju s osmijehom na licu baš kao da se njih ova drama ni ne dotiče.

