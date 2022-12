Teške optužbe princa Harryja na račun svog oca i brata, a nije poštedio ni kraljicu: "Bilo je zastrašujuće"

Princ Harry je u posljednjim epizodama dokumentarne serije "Harry and Meghan" iznio teške optužbe na račun princa Williama i kralja Charlesa, kao i Kate Middleton te kraljice Elizabete.

Princ Harry i Meghan Markle u najnovijim su epizodama svoje dokumentarne serije otvoreno napali princa Williama i kralja Charlesa zbog odbijanja zahtjeva koji bi im omogućio da zarade više novca dok obavljaju svoje kraljevske dužnosti.

Princ Harry tvrdi je da je njegov stariji brat vikao na njega na sastanku u Sandringhamu u siječnju 2020. godine pred njegovim ocem i bakom. Također je optužio Charlesa da laže, a da kraljica Elizabeta pritom nije ništa rekla niti reagirala.

"Bilo mi je zastrašujuće kada je brat vikao na mene, a otac govorio stvari koje jednostavno nisu bile istinite. A moja baka je mirno sjedila i sve samo promatrala", izjavio je Harry u novoj epizodi.

"Otišao sam tamo s istim prijedlogom koji smo već javno iznijeli, ali ponuđeno mi je pet opcija, od koju sam ja odabrao da radimo naše vlastite poslove, ali i da obavljamo kraljevske dužnosti kako bi podržali kraljicu. Vrlo brzo je postalo jasno da pregovori ili rasprava ne dolaze u obzir", tvrdi Harry.

Uz to je ispričao da je Meghan, koja se u to vrijeme nalazila u Kanadi, briznula u plač kada joj je ispričao sve o svađi preko telefona. Par je tada izjavio da su im pojedini članovi obitelji zabranili da nasamo razgovaraju s kraljicom o emigriranju u Kanadu, a zatim u Ameriku.

Harry je nakon toga tvrdio da je William izabrao budućnost kraljevske obitelji umjesto budućnosti vlastitog brata.

"Najtužniji dio toga bio je taj razdor koji je nastao između mene i brata, tako da je on sada na strani institucije. Dio toga, mogu shvatiti jer to je njegovo nasljedstvo. Tako da je u njega do neke mjere već ukorijenjena odgovornost za opstanak institucije", kaže Harry u novoj epizodi.

Dokumentarna serija time je dosegla vrhunac jer je pokrenula nove napade na kraljevsku obitelj zbog Megxita i tvrdnje da su princ William, kralj Charles te princeza Kate Middleton zapravo bili ljubomorni na njihovu popularnost i mrzili su činjenicu da im kradu pozornost.

Meghan i Harry smatraju da su bili bolji u izvršavanju kraljevskih dužnosti od drugih i da je to mučilo Harryjevu obitelji, koja nije htjela da se Meghan tretira kao kraljevska rock-zvijezda nakon što su se vjenčali 2018. godine.

Posljednje tri epizode zasigurno će posebno razbjesniti i uzrujati Williama, koji je optužen da je prestrašio mlađeg brata, koji je uz sve to povukao više usporedbi između Meghan i njihove pokojne majke, tvrdeći da je princeza Diana bila prisiljena otići iz istog razloga jer je nadmašila one koji su rođeni za svoje uloge, poput njegovog oca i brata.

Harry i Meghan osvrnuli su se i na njihovu prvu turneju po Australiji u listopadu 2018. godine, na kojoj je otkrivena vijest da će postati roditelji, a koja je navodno prošla tako dobro da je palača time bila nevjerojatno ugrožena.

"Problem je kada je netko tko je trebao imati sporednu ulogu tada ukrao svu pozornost ili radi posao bolje od osobe koja je rođena za to. To uznemiruje ljude i pomiče ravnotežu", izjavio je Harry.

Meghan u jednoj od posljednjih sezona tvrdi da je kraljevski članovi nisu zaštitili kada je imala psihičkih problema, a njezina majka Doria Ragland prisjetila se trenutka kada joj je kćer rekla da želi samoj sebi oduzeti život. Također tvrde da protiv njih postoji zavjera između Buckinghamske palače i britanskih medija kako ih se prikazalo kao glavne negativce. Meghan je sugerirala i da su članovi kraljevske obitelji bili revoltirani zbog nje i je nisu voljeli jer je mješovite boje kože.

Britanski mediji prenose kako će kraljevski dužnosnici i obožavatelji obitelji sa zanimanjem pratiti rasplet serije, ali ne očekuje se da će kralj Charles i princ William osobno komentirati, osim u slučaju da će odluče opovorgnuti Harryjeve šokantne optužbe.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Marko Grubnić pokazao kako je ukrasio svoj dom za blagdane, luksuz je upravo poprimio novo značenje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Potpuno gola Nives Celzijus novom fotkom nadmašila samu sebe: "Ajme, majko sveta!"