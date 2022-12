Odahnuli su, ali najgore tek slijedi: Kraljevska obitelj na iglama zbog novih epizoda dokumentarca o Harryju i Meghan!

Izvor tvrdi da će sljedeće epizode dokumentarne serije "Harry i Meghan" za kraljevsku obitelj biti "otrovne".

Netfliix je u četvrtak objavo prve tri epizode iščekivane dokumentarne serije "Harry i Meghan" koja je odmah podigla veliku prašinu.

Iako prve epizode nisu bile toliko skandalozne za kraljevsku obitelj, koliko se očekivalo iz najave, izvor sada tvrdi da će sljedeće za njih biti "otrovne" i da najgore tek slijedi, prenosi Daily Mail.

Princa Harryja i Meghan Markle već sada prozivaju da pokušavaju srušiti monarhiju, a izvor iz palače tvrdi kako su kraljevsku obitelj posebno uzrujale kritike na račun pokojne kraljice Elizabete II.

U prvim epizodama dokumentarca princ Harry rekao je da je britanska kraljevska obitelj ignorirala to što su mediji progonili njegovu suprugu Meghan na osnovi njezine rase.

Također je povukao paralelu između toga kako su mediji tretirali Meghan i intenzivnog medijskog praćenja njegove majke princeze Diane. Diana je poginula u automobilskoj nesreći u Parizu 1997. koja se dogodila dok je u limuzini bježala pred fotografima.

Harry, koji se prije dvije godine s Meghan odrekao kraljevskih dužnosti, rekao je da je njegova dužnost razotkriti "iskorištavanje i podmićivanje" medija.

U prve tri epizode dokumentarca, Meghan se prisjetila prve prijetnje smrću koju je primila, a Harry je govorio o tome kako se morao prerušavati na njihovim izlascima. Objavljene su i dosad neviđene snimke njihova sina Archieja.

Harry je rekao da su "žrtvovali sve" i da se bojao da će mu mediji otjerati suprugu.

Meghanin otac je bijelac, a majka Afroamerikanka.

Spomenuo je i bol i patnje žena koje su udale u kraljevsku obitelj.

Glavni fokus u prve tri epizode bio je na tome kako su ih tretirali britanski tabloidi i kako je to utjecalo na njihov odnos te ih naposljetku potaknulo da se odreknu službenog kraljevskog života.

"Iskreno, bez obzira na to koliko sam se trudila, bez obzira na to koliko sam bila dobra, bez obzira na to što sam činila, pronašli bi ipak način da me unište", rekla je Meghan.

Harry je rekao da je "morao učiniti sve što je mogao kako bi zaštitio svoju obitelj, osobito nakon onoga što se dogodilo njegovoj majci".

Otkako su se povukli s kraljevskih dužnosti, Harry i Meghan često napadaju medije. Prekinuli su veze s četiri najveća britanska tabloida i uspješno su tužili nekoliko časopisa.

"Riječ je o dužnosti i služenju i osjećam da kao član ove obitelji imam dužnost razotkriti iskorištavanja i podmićivanja koji se događaju u našim medijima", rekao je.

Kritizirao je kako su članovi kraljevske obitelji reagirali na, kako je ocijenio, rasistički tretman Meghan u medijima, i inzistiranje palače na šutnji.

"Što se tiče velikog dijela obitelji, sve kroz što je ona prolazila, prolazili su i oni, pa je to bilo gotovo poput inicijacije", rekao je.

Idući tjedan bit će emitirane još tri epizode dokumentarca, a u siječnju će biti objavljeni Harryjevi memoari "Spare".

Buckinghamska palača poručila je da neće komentirati seriju.

