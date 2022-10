Kate Middleton i princ William radili su koktele tijekom svog posjeta Belfastu, a tko je od njih napravio bolji teško je za pogoditi.

Da su Kate Middleton i princ William vrlo opuštene i jednostavne osobe dokazali su već nebrojeno puta na svojim službenim putovanjima na kojima se uvijek rado druže s okupljenim građanima koji ih dočekaju te isprobavaju nove stvari bilo da se radi o nogometu, kuhanju ili ostalim vještinama.

Njihov posljednji posjet odvio se u Belfastu, a kraljevski par prilikom gostovanja u jednom lokalu dobio je i prilično zanimljiv zadatak – napraviti koktele.

Kate i Williamu nije trebalo dugo da se uhvate posla pa su tako oboje brzo pripremili sastojke i potrebna pića te krenuli miješati koktele.

Zadatak im je bio napraviti koktel kojeg tradicionalno nazivaju ''Up the Lagan in a Bubble''.Sudeći po fotografijama i njihovim reakcijama, par je doista uživao u ovoj razonodi, a pobjedu je, prema pisanju Daily Maila odnio princ William koji je brže smutio koktel.

Piće je posvećeno rijeci koja teče kroz Belfast, a poslužuje se uz poznati slogan ''Nisam rođen jučer''.

Kate i William na kraju su i kušali svoje koktele, a čini se da su u ovom kratkom posjetu itekako uživali te dodali još jednu zanimljivost na svoj popis.

Početkom lipnja ove godine, par je iznenadio i građane Cambridgea.

Kate i William mogli su isprobati razne specijalitete, razgledati vojnu izložbu, ali i zaigrati nogomet gdje je Kate pokazala zavidne nogometne vještine te zapucala na gol kao i njen suprug William i to u visokim potpeticama, a vojvotkinja je nekoliko puta pokazala kako se sasvim dobro snalazi u ''muškim'' poslovima.

