Glumica koju regija obožava preselila se k novom partneru, a za srpske medije prokomentirali su je novi susjedi

Glumica Anđelka Prpić preselila je k novom partneru Marku Žugiću sa svojim sinom, a evo što o njoj kažu novi susjedi.

Glumica Anđelka Prpić našla se u centru medijske pažnje nakon vijesti da je u drugom stanju, a da dijete čeka s nekadašnjim dobrim prijateljem njenog bivšeg supruga Daria Prpića, Markom Žugićem.

Anđelka Prpić ponosno pokazala trudnički trbuh i otkrila kako provodi vrijeme u slatkom iščekivanju

Popularna glumica nedavno je preselila i u stan Marka Žugića obzirom da je već u osmom mjesecu trudnoće, a s njom je preselio i njen sin Jakša Prpić.

Novi susjedi za glumicu imaju samo riječi hvale, a Marka također obasipaju komplimentima jer on već duže vrijeme živi na Vračaru kao podstanar.

''Doselila se nedavno sa sinom kod Marka. Izgledaju sretno, a što se trudnoće tiče, sve ide kako treba, više od toga ne smijem da pričam'', rekla je Anđelkina prijateljica.

Otkad je na trudničkom bolovanju, susjedi je češće viđaju. Sada je otputovala u Grčku kako bi malo uživala prije porođaja.

''Sretali smo je, ali nismo pričali. Sada je na putovanju, zna da joj poslije neko vrijeme nema micanja dok beba ne osnaži. Uvijek se javi i ostale komšije sa kojima se družim mi kažu da se uvijek nasmije i pozdravi ih'', rekao je gospodin iz zgrade u kojoj glumica stanuje, a njegova supruga je dodala:

''Svo troje izgledaju kao sretna obitelj i to i jesu. Koliko sam vidjela, Marko je divan prema njenom sinu, a i on je dobar dječak, brzo je prihvatio i prilagodio se, koliko mogu primijetiti. Njih dvojicu ponekad viđam i same da se vraćaju, on ga pokupi iz škole.''

Prema riječima ljudi koji poznaju ovaj novopečeni par, kućne pomoćnice nemaju, kao ni dadilju.

''Sama odlazi u prodavaonicu kada kupuju sitnice, a sa njim dolazi kada treba da se kupuje na veliko i da se tegli, što se kaže. Dok je trajala afera kada se otkrilo da su zajedno, rijetko su izlazili. Sada je ludilo prošlo'', kazali su susjedi za Blic.

Preko puta zgrade u kojoj živi novopečeni par nalazi se diskont pića u kojem su potvrdili da su im se Anđelka i Marko uselili u kraj.

''Rekla mi je kolegica iz druge smjene da nam se Anđelka uselila u kraj. Kaže da pazari kod nas, uglavnom su to sokovi'', rekao je vlasnik kafića.

Prema riječima Blicovog izvora, sve je spremno za dolazak bebe.

''Anđelka je uzbuđena kao da joj je prvo dijete, a Marko je ushićen. Jakša je uključen u sve oko opremanja sobice i prvih stvari. Šuška se da čeka dječaka, ali nisu to otkrili. Anđelka je planirala da se ubrzo nakon porođaja vrati snimanjima. Marko je podržava u svemu, njeni prijatelji su sretni zbog nje i smatraju da je on bolja prilika za nju od Darija. Često odlazi kod roditelja kojima u početku nije bilo pravo zbog cijele situacije, ali su prihvatili novog zeta'', rekao je izvor.

Inače, Anđelka i Dario vjenčali su se 2011. godine, a 2012. dobili su sina, no njihovu je braku prije dvije godine došao kraj, i to navodno zbog njegove ljubomore.

"Želim im svu sreću! Ako se budu vjenčali, mogu im biti i kum. Čak i ako Marko bude htio uzeti moje prezime, nemam ništa protiv"; izjavo je Anđelkin bivši muž za srpske medije.

