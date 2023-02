Anđelka Prpić više se ni ne trudi sakriti vezu s prijateljem bivšeg muža, s kojim čeka i dijete

Anđelka Prpić snimljena je u Beogradu u društvu novog partnera Marka Žugića, s kojim čeka i dijete.

Jedna od omiljenih srpskih glumica, 38-godišnja Anđelka Prpić više ne skriva trudnoću ni novog muškarca u svojem životu.

Pogledaj i ovo Znaju se godinama Srpska glumica koju Hrvati obožavaju čeka dijete s prijateljem bivšeg muža, ostao je zatečen nakon što su mu mjesecima sve tajili?

Nakon što je nedavno na jednom događanju prvi put pokazala trudnički trbuh, s partnerom Markom Žugićem snimljena je na stand-up nastupu Nikole Đurička u Beogradu.

Trbuh je ovaj put pokrila širokim kaputom, na kojem se istaknuo broš u obliku slova M, no ne radi se o posveti njezinu novom dečku, već o dizajnerskom komadu modne kuće Max Mara.

Srpski su mediji nedavno prenijeli vijest da se par uskoro sprema i pred oltar.

''Anđelka nema nikakvih prepreka da ponovno stane na ludi kamen. Ona je zakonski razvedena, pa je samim time i slobodna žena. Kada je saznala da je trudna, ona i Marko dogovorili su se da se vjenčaju u skorije vrijeme i da to naprave u tajnosti jer su im preko glave natpisi u medijima, skečevi i šale na njihov račun na društvenim mrežama. Osim toga, njenom partneru jako smeta što se ona i dalje preziva Prpić, pa su se dogovorili da na vjenčanju uzme njegovo prezime. Oni se uvelike pripremaju za taj dan i sve detalje drže u strogoj tajnosti kako mediji ne bi izvještavali s ovog događaja. Dan prije toga kumovi će znati gdje će biti obavljeno vjenčanje i to je to'', izjavio je anonimni izvor za Blic.

Njihov odnos nedavno je za medije prokomentirao i Anđelkin otac Predrag Stević.

"Pa da vam kažem, nije baš lako. Više mojoj supruzi nego meni. Mene to slabo netko i pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to riješila. Kažem vam, mene stvarno nitko nije stao pitati: "Je li, što je bilo, što je ovo...", stvarno nikad, a Duški tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira", izjavio je Predrag za Kurir.

Par sve voli držati u tajnosti, pa je tako skrivao i svoju ljubav te vijest o trudnoći. O bliskosti Anđelke i Marka počelo se šuškati otkako su se zajedno pojavili na premijeri filma "Zlatni dečko", gdje ju je on poljubio u glavu i zagrlio, a ona je njihovu zajedničku fotografiju objavila na Instagramu.

Međutim, njihova veza odmah je na početku naišla na prepreke zbog toga što su Marko i Anđelkin bivši suprug Dario Prpić prijatelji i kumovi. Anđelka i Dario vjenčali su se 2011. godine, a 2012. dobili su sina, no njihovu je braku prije dvije godine došao kraj, i to navodno zbog njegove ljubomore.

