Tko su djeca Miroslava Ćire Blaževića? Iza sebe je ostavio dvije kćeri i sina, a nije skrivao tko mu je najdraži

Miroslav Ćiro Blažević sa suprugom Zdenkom dobio je troje djece, , kćeri Barbaru i Katarinu te sina Miroslava, a oni su mu podarili i šestero unuka.

Trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, preminuo je u 88. godini, nakon duge i teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Zdenku i njihovo troje djece, kćeri Barbaru i Katarinu te sina Miroslava.

Obje Ćirine kćeri žive izvan Hrvatske. Katarina Blažević, koja nakon udaje nosi i prezime Mihalić, sa suprugom Ivicom i njihovo dvoje djece živi u švicarskom Dullyju, pokraj Lausanne, gdje vode catering firmu Fine Cuisine Services. Barbara živi u Floridi i u braku je s američkim časnikom, s kojim ima i sina. Ćirin jedini sin i njegov imenjak živi u Zagrebu sa suprugom i njihovo dvoje djece.

Ćiro je često je znao govoriti o svojoj djeci i nije skrivao da ima miljenika.

"Roditelji su uvijek ambiciozni kad su djeca u pitanju. Nemam se pravo potužiti, ali mislim da mi je sin najbolji. Tu sam vrlo pravičan, a to mislim možda i zato što je on najviše sa mnom", otkrio je jednom prilikom.

Njegov miljenik nedavno ga je izveo i u šetnju Zagrebom, prilikom koje su ih snimili i fotografi.

"On nije samo moj otac, on je otac nacije, on je otac igrača, on ima svojih sinova", ispričao je Miroslav Blažević junior za IN Magazin, a tada je otkrio i da ga zbog imena redovito pitaju što mu je Ćiro.

"Pitaju me, kako da ne, to je ime koje zahtjeva, koliko god ga je teško nositi, toliko ga je i lako nositi", priznao je, a dodao je i kako je njega i sestre ipak u najvećoj mjeri odgojila njihov majka.

"On nije imao previše vremena bit tu, koliko god je mogao bit, bio je. Majka nas je odgojila, ali je njegov autoritet uvijek bio tu", ispričao je Ćirin sin.

No zato je Ćiro imao vremena posvetiti se svojim unucima, kojih je imao šestero.

"Unuci ne pokazuju veliki interes za mene, ali ja sam im dobar djed. Unuci su mi perfektni, nemam razloga da se požalim", pohvalio se Josipi Pavičić je u rubrici IN Magazina "Sasvim opušteno".

