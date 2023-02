Zdenka je Ćirina najveća podrška bila više od 60 godina, ali ju je vješto skrivao od medija, a na jednoj stvari joj je čestitao: ''Ni kad je bila visoko plaćena!''

Miroslav i Zdenka Blažević bili su u braku od 1961. godine, a zajedno su dobili kćeri Katarinu i Barbaru te sina Miroslava.

Trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini, a vijest o njegovoj smrti rastužila je tisuće njegovih obožavatelja, štovatelja, prijatelje i članove obitelji.

Iza Ćire su ostali kćeri Katarina i Barbara, sin Miroslav i supruga Zdenka, s kojom se rijetko pojavljivao u javnosti, a najčešće ih se zajedno moglo vidjeti na kulturnim događajima poput koncerata, a voljeli su posjećivati i kazališta.

Ćiro i Zdenka vjenčali su se 1961. godine, a legendi hrvatskog nogometa supruga je zapravo bila najveći oslonac i podrška tijekom cijelog života. No uvijek ju je nekako vješto skrivao od medija.

"To je njoj uspjelo jer ona je alergična na publicitet, smatra da je to moj posao. I nikad, ali nikad, niti jedno slovo nije dala u javnost, niti kad je bila moljena ili visoko plaćena nije pristala. Ja joj čestitam na tome jer me mogla samo negdje zafrknuti. Mogla je nešto reći o meni što se ne zna", ispričao je jednom prilikom Ćiro za IN magazin.

Miroslav Ćiro Blažević preminuo je nakon duge i teške bolesti, a posljednjih nekoliko mjeseci vodio je tešku borbu s karcinomom, koji se proširio na jetra, a ranije na rebra i zdjelicu. 2011. godine bio mu je dijagnosticiran karcinom prostate, koji je uspješno pobijedio.

Godinu dana kasnije operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi, ali u rujnu 2019. godine vratila se teška bolest, a 10. veljače trebao je proslaviti 88. rođendan.

