Mia Kovačić progovorila o svojem privatnom životu, koji vješto skriva, a razotkrila je i Franu Ridjana: "Možda će me ubiti što ovo kažem"

S Mijom Kovačić pričali smo o njezinu nastupu u showu "Ples sa zvijezdama", odnosu koji ima s Franom Ridjanom, a otkrila nam je i zašto čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti.

Voditeljica brojnih hit-formata Nove TV Mia Kovačić u posljednjoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" pridružila se kolegi Frani Ridjanu i njegovoj mentorici Gabrijeli Pilić na plesnom podiju.

"Jako sam guštala i bilo mi je iznimno drago da sam sudjelovala. Dakle, potpuno neka druga uloga izvan neke svoje zone komfora i moram priznati da sam izuzetno zadovoljna nastupom i baš smo bili sretni, sve je odrađeno kako treba. Najteže u svemu tome bilo je ubaciti se u tu njihovu brzinu, od 0 do 200 na sat, jer oni ipak već mjesecima vježbaju", kazala nam je Mia.

"Teško je bilo naučiti koreografiju jer ona je bila gotova u utorak, imali smo srijedu i četvrtak za naučiti, u petak je već generalna proba, u subotu se nešto malo popeglalo i već u nedjelju je nastup. Morao se mozak jako izbrusiti, ali jednom kada je to nekako ušlo u tijelo, baš sam uživala", istaknula je.

A to se i vidjelo, jer reakcije gledatelja bile su redom pozitivne.

"Reakcije su prekrasne. Dapače, ne samo bližnjih, koji te naravno nekako uvijek podupiru, nego i ljudi koje nisam jako dugo čula. Imala sam nekoliko stotina poruka, i to se ne zezam, nekoliko stotina poruka na svim mogućim platformama i porukama. Nevjerojatno, svi su gledali, svi su navijali i htjeli da to prekrasno ispadne", ispričala nam je.

S obzirom na to da se pokazala kao sjajna plesačica, upitali smo je i bi li se u nekoj budućoj sezoni htjela okušati i kao natjecateljica.

"Ovo je bio jedan prekrasan izlet, izuzetno mi je drago zbog toga i to bi bilo to", kratko je poručila.

Mia se već okušala i kao voditeljica "Plesa sa zvijezdama", pa nas je zanimalo je li joj bilo teže voditi show ili plesati u njemu.

"Sve je teško. Jedna težina je voditi ''Ples sa zvijezdama'', biti koncentriran i tri sata držati fokus i stavljati naglasak na sve druge, ali i na sebe u toj ulozi, a plesati je opet nešto drugo, ali mi je bilo iznimno drago uživati i kad je bilo gotovo, ja sam htjela još", rekla je.

U emisiji smo doznali i kako Mia ima plesnog iskustva, a otkrila nam je i malo više o tome.

"Kao klinka sam plesala u ZKM-u i to je bilo stvarno lijepo odrastanje u kazalištu. Čak su mi se javile i moje cure s plesa kada smo bile male i baš su bile ponosne. I moja Desa, koja nas je vodila – naša mentorica, profesorica, tako da jako je lijepo kada ne razočaraš svoje kolege, ali kao što sam i u emisiji rekla - jedno je biti tinejdžer i plesati, a jedno je plesati s četiri 'banke' i upasti u taj brzi vlak jer to nije lagano. Iziskuje puno fizičke kondicije i mentalne spreme tako da je bilo jako izazovno. Zezala sam se cijeli tjedan da me boli i mozak i tijelo, ali mi je toliko drago da sam pristala", priznala je.

A imali Mia još neke skrivene talente?

"Pa ne znam, ja uvijek imam neke talente. Nikad ni ne znam jesu li talenti, dok ih drugi zapravo ne otkriju", govori skromno.

Iako žiri ovaj put Frani i Gabrieli nije dao najbolje ocjene i komentare, Mia razumije da oni moraju raditi svoj posao kako spada, a kaže i da su nju pohvalili nakon emisije.

"To je njihov posao, tako da oni najbolje znaju. Moram priznati da sam nakon emisije dobila njihove pohvale za izvedbu i to mi je jako drago jer nađeš se u ulozi koja nije tvoja, u kojoj se još nisi našao i velika je razlika kada si tinejdžer, a drugo je kad si odrastao i nađeš se u toj ulozi. Prisutna je velika trema, i uz zadovoljstvo ide veliki pritisak i velika odgovornost", naglašava.

Priznala nam je i kako je mislila da se Frano šali kada ju je pozvao da pleše s njim.

"Zato sam odmah rekla 'pa da, naravno, evo sutra ću' i kad sam shvatila da je to zaista, onda sam malo sjela, razmislila i rekla sam 'ma dobro, idemo u novu avanturu', međutim bilo me strah, bio je to velik izazov, a sad tek s odmakom vidim da je bila i velika hrabrost", kaže Mia.

Frano ju je u emisiji nazvao svojom televizijskom suprugom, a evo kakav je njihov odnos.

"Frano i ja smo kolege, suvoditelji. On se uvijek šali da sam ja njegova televizijska žena i naravno to je odobrila Lea, njegova prava supruga. Tako da taj odnos je divan, lijepo je kad se međusobno podupirete i kada jedni drugima želite najbolje što se tiče posla i privatnog. Jako mi je drago da sam ovaj izazov prihvatila", istaknula je, a otkrila je da Frano uz nju i Leu, još jednu ženu naziva svojom suprugom.

"Frano se uvijek zeza. Uvijek govori kako je Gabi jedna žena, Lea je prava žena, a ja sam televizijska supruga. Rekla bih da Frano ima svoj harem i neka mu je, šta ćemo s njim, moramo ga paziti i maziti. Kad se pokazao tako dobar u plesu, ja mu želim da sa svojom „Ples sa zvijezdama“ suprugom ide do finala. Nije lako njemu kao pravom muškarcu od 104 kile (možda će me ubiti što ovo kažem) doista tako mekano i lagano plesati bez ikakvih problema – to je doista velik izazov i mislim da se snašao fenomenalno", pohvalila je kolegu.

Mia je oko svojeg ljubavnog život dosta samozatajna, a objasnila je i zašto čuva svoju privatnost.

"Ja toliko taj privatni život držim za sebe jer je meni nekako najbitnije da sam ja dobro, da sam sretna i zadovoljna i to se onda vidi i na ekranu. Nikad nisam bila od otkrivanja detalja. Ne vidim poantu za to u našim medijima – svašta je u tom prostoru, ne mislim da i moji detalji trebaju biti", smatra Mia.

