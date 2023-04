Danijela Dvornik objavila veliku novost: "Ne mogu prihvatiti iskrivljenu vlastitu sliku i istinu"

Danijela Dvornik pohvalila se na društvenim mrežama da je počela pisati knjigu.

Udovica neprežaljenog Dina Dvornika, Danijela Dvornik, objavila je veliku novost.

Sa svojih preko 100 tisuća pratitelja na Instagramu podijelila je da je počela pisati knjigu, a objasnila je i zašto je sada donijela takvu odluku.

"Možda niste znali, ali mnogo od nas žena u familiji ima dara za pisanje. Svi pišemo, a ništa ne izdajemo. Ne znam zašto je to tako, možda zato jer smo kritične prema sebi, zato što se nismo oslobodile društvenih okova, a htjele bi biti iskrene i brutalne. U mom slučaju, ja sam na tom putu jer ne mogu prihvatiti iskrivljenu vlastitu sliku i istinu. Volim pisati. Pohađala sam tečaj pisanja knjige. Nekoliko puta započinjala i isto toliko puta odustajala. Osjećala sam se nespremno, pod utjecajem svakojakih emocija, osjećala sam neobjektivnost, kao da pišem o onom sto bi htjela, a ne o onom što ja jesam. Onda su mi u ruke došle knjige Mani Gotovac koje sam gutala u dahu. Očarala me svojom istinom, jednostavnošću i hrabrošću u izražavanju. A i ona je to pisanje ostvarila u poznim godinama, ne bez razloga. Nikad nisam htjela pisati dosadnjikavu autobiografiju, htjela sam roman, životnu priču obojanu svim onim bojama što život nosi iz perspektive žene. I eto me. Pišem priču. Ne znam kada ću je završiti, ali znam da hoću ovog puta jer mi se sve posložilo u glavi", napisala je Danijela uz fotografije na kojima sjedi za stolom, ispred laptopa, a iza nje više portreti pokojnih Dina i Borisa Dvornika.

"Samo naprijed", "Podrška", " S radošću čekam knjigu", "Rezerviram svoj primjerak", "Napokon", "Možeš ti to", "Bravo hrabra ženo", neke su od brojnih poruka podrška koje je dobila.

Danijela sa svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke iz svojeg privatnog života, a nedavno se pohvalila da se s 56 godina osjeća bolje nego ikad.

"Napunila sam 56 godina i ne želim ih sakrivati jer nikad se nisam bolje osjećala u svojoj koži i glavi. Ovo su godine kad te boli 'pipi' za tuđa mišljenja i moraliziranja, kada postaješ svjestan da je život neprocjenjiva vrijednost koju posjeduješ. Godina se ne treba sramiti niti bojati... Samo ih treba najbolje živjeti. Ja sam davno odlučila da želim biti što aktivnija i održavati kvalitetu svog života, koju ovdje na otoku nesumnjivo imam onako kako to nikad ne bih imala u gradu", napisala je tada Danijela uz fotografije iz teretane, a za svoj je izgled dobila same komplimente.

