Danijela Dvornik pohvalila se drastičnom promjenom frizure: ''Rečeno, učinjeno. Zadovoljna sam''

Danijela Dvornik nedavno je proslavila svoj 56. rođendan, a samo nekoliko dana kasnije pohvalila se novom frizurom.

Danijela Dvornik na Instagramu se javila pratiteljima i pohvalila se novom frizurom. Na fotografiji Danijela pozira vidno zadovoljna, a na usnama joj se ističe bordo ruž.

"Rečeno, učinjeno. Zadovoljna", poručila je Dvornik pa zahvalila svojim pratiteljima na silnim komplimentima koje joj šalju, a usput im je poslala i jednu vrlo važnu poruku:

"Ako si želite neku promjenu, go for it."

Otkrila je i kako će joj sada kosu biti puno lakše održavati, ali i to da se sama farba.

Nedavno je objavila niz fotografija iz teretane povodom svojeg 56. rođendana u roza sportskom kompletu pa potvrdila kako je zadovoljna zbog odluke koju je donijela i da se osjeća bolje nego ikad:

"Napunila sam 56 godina i ne želim ih sakrivati jer nikad se nisam bolje osjećala u svojoj koži i glavi. Ovo su godine kad te boli 'pipi' za tuđa mišljenja i moraliziranja, kada postaješ svjestan da je život neprocjenjiva vrijednost koju posjeduješ. Godina se ne treba sramiti niti bojati... Samo ih treba najbolje živjeti. Ja sam davno odlučila da želim biti što aktivnija i održavati kvalitetu svog života, koju ovdje na otoku nesumnjivo imam onako kako to nikad ne bih imala u gradu", napisala je Danijela uz fotografije iz teretane, na kojima nosi sportski komplet s topićem i tajicama.

Inače, Danijelu na Instagramu prati više od 108 tisuća ljudi, koje uveseljava svojim svakodnevnim dogodovštinama, a nerijetko s pratiteljima ulazi i u rasprave.

