Bivšu srpsku snahu nije lako prepoznati na prvi pogled, obline nakon trećeg poroda ponosno je istaknula u crnoj haljini

Adriana Lima bila je jedna od slavnih zvijezda koje su se pojavile na dodjeli nagrada The Best FIFA Football Awards 2022 u Parizu.

Brazilska manekenka Adriana Lima pojavila se u javnosti nakon dugo vremena, i to u Parizu na dodjeli nagrada The Best FIFA Football Awards 2022.

Pogledaj i ovo Zna privući pozornost Bivša srpska snaha u haljini s prorezima i remenjem prošetala trudnički trbuh, a pali su i izljevi nježnosti s novim dečkom!

41-godišnja ikona Victoria's Secreta, koja je nedavno dobila dijete s dečkom Andreom Lemmersom, pozirala je pred fotografima u crnoj haljini s otvorenim ramenima i pokazala svoje putene obline i figuru nakon poroda.

Andrea joj se pridružio na crvenom tepihu, gdje su izmijenili i poljupce pred okupljenima i pokazali koliko su zaljubljeni.

Par je prošle godine dobio sina, kojemu je dao ime Cyan Lima Lemmers, a njima blizak izvor rekao je za People da je ime njihova sina inspirirano prekrasnim bojama morama na odredištima poput Maldiva, Bahama i Bora Bore.

"Cijan je boja između zelene i plave u spektru boja", pojasnio je izvor.

Adriani je to treće dijete jer već ima dvije kćeri, 12-godišnju kćer Valentinu i 9-godišnju Siennu, koje je dobila s bivšim suprugom, srpskim košarkašem Markom Jarićem.

Ona i Andrea zajedno su dvije godine, a prvi put su zajedno viđeni na crvenom tepihu na Venecijanskom filmskom festivalu u rujnu 2021.

Vijest o trudnoći objavila je na videu na TikToku u kojem je pokazala pozitivan test na trudnoću.

Adriana se proslavila kao Viktorijina anđelica, a revije poznatog brenda donjeg rublja otvarala je u pet navrata, 2003., 2007., 2008., 2010. i 2012. godine. Usto je surađivala i s nekim najpoznatijim modnim imenima, poput Giorgia Armanija, Vere Wang, Louisa Vuittona, Prade, Christiana Diora i Anne Sui.

