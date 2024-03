Nova hit-serija kreatora "Igre prijestolja": Evo zašto morate pogledati "3 Body Problem"!

Intrigantna priča, misteriozni zapleti i relevantna tematika, dovoljni su razlozi da pogledate ovu seriju.

Kreatori serije "Igra prijestolja" su još jednom napravili izrazito kompleksnu seriju s tematikom koja je inspirirana knjigom "The Three- Body Problem" spisateljice Liu Cixin. Serija krene žestoko i surovo, te vas tema toliko intrigira da iako se čini kako epizoda nikada neće završiti, jednostavno morate pogledati osam epizoda do kraja.

Kreatori serije, David Benioff i D.B. Weiss, ponovno su napravili uspješnu seriju s pričom koja je relevantna za današnje moderno društvo. Iako serija ima četiri različita redatelja, sve epizode su režirane na sličan način, te s istom estetikom.

Prva epizoda je potresna, te nam nagovještava u kojem smjeru ide priča, kao i sudbina jednog od glavnih likova. Kroz svih osam epizoda pratimo narativno dvije linije, prošlost i sadašnjost, kako bi nam sama priča bila što jasnija. Likova ima puno, ali svatko ima svoju svrhu, i zaista ne postoji niti jedan lik u seriji koji je samu tu da popuni kadar. "3 Body Problem" krene sporije, ali se tempo ubrzava kako se priča sve više odmotava.

Sci-fi žanr je mega popularan žanr koji ima fanove diljem svijeta, ali je upravo zbog toga žanr koji je izrazito težak za napraviti kako bi zadovoljio sve ukuse. Ova serija ima sve što je potrebno, pa i više. Redateljski i scenaristički je napravljena više nego solidno, a jedina falinka je glumačka postava koja nije onakva kakva je mogla biti. S obzirom na to da nema samo jedan glavni lik, bitno je da svi glumci budu na istom nivou, ali to jednostavno nije slučaj s "3 Body Problemom".

Vizualno je serija napravljena odlično, posebno u trenutcima kada likovi igraju čudnovatu igricu gdje su transportirani u potpuno druge svjetove. Ono što me posebno dojmilo jeste činjenica da su se kreatori fokusirali na to da su ljudi jedini koji mogu pomoći sebi, eventualno spasiti Zemlju, ali i da bez sloge nema kvalitetnog života. Nikada u seriji ne vidimo vanzemaljce na tipičan način kao u sci-fi trilerima jer su ih napravili da izgledaju kao ljudi, ili da ih uopće ni ne vidimo. Na taj način priča dobije jednu novu dimenziju mističnosti, ali i straha koji vas vodi od prve do posljednje epizode, s obzirom na to da fizički ne vidite tko je ta opasnost koja putuje prema čovječanstvu.

"3 Body Problem" je jedna od serija koju morate gledati odmorni kako bi se u potpunosti fokusirali na priču koja je poprilično kompleksna. Bez fokusa vam brzo pobjegnu informacije koje su ključne, a informacija zaista ima i previše. Likovi igraju kao tim, te iako među njima ima nesuglasica, drago mi je da scenaristi i redatelji nisu stavili prevelik fokus na njihove međusobne drame, nego na glavnu priču koja je zanimljivija.

"3 Body Problem" ima puno likova, ali je meni u seriji najviše briljirala Jess Hong koja igra lik Jin Cheng, znanstvenice koja je u timu koji pokušava spasiti čovječanstvo od veće sile koja prijeti Zemlji. Hong najprirodnije igra svoj lik, te s prirodnim emotivnim promjenama koje pomažu gledateljima da se u potpunosti povežu s njezinim likom. Rosaling Chao je još jedna glumica u seriji koja je zablistala u ulozi Ye Wenjie, naučnice koja prva kontaktira vanzemaljce dok radi u zatočeništvu kao naučnica. Chao svoj lik igra svedeno, dosljedno, i emotivno. Glumac Lima Cunningham utjelovljuje Thomasa Wadea, hladnog čovjeka koji radi za neku vrstu tajne službe. Cunningham je misteriozan u svojoj glumačkoj igri, strastven i iznimno hladan, što doprinosi tome da njegov lik odskače od ostatka glumačke ekipe.

"3 Body Problem" je izuzetno kvalitetna sci-fi serija koju možete pogledati na Netflixu. Intrigantna priča, misteriozni zapleti i relevantna tematika, dovoljni su razlozi da za vikend pogledate ovu seriju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hajdukovac sa svojom poznatom majkom uživao na splitskoj rivi, jasno je i zašto je ona ukrala sve poglede!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sin Bojane Gregorić napunio je 18 godina, ponosna mama to nije propustila obilježiti: "Ja sam na rubu suza!"