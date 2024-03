Hajdukovac sa svojom poznatom majkom uživao na splitskoj rivi, jasno je i zašto je ona ukrala sve poglede!

Renata Lovrinčević Buljan snimljena je u kafiću u Splitu sa sinovima Bornom i Nardom te suprugom Petrom.

Naša bivša misica, a danas uspješna fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan iskoristila je sunčani vikend za izlazak s obitelji.

Fotografi su je snimili u kafiću splitskoj rivi u društvu starijeg sina Borne Buljana, vratara Hajduka, te mlađeg sina Narda i supruga Petra.

Renata je plijenila poglede u haljini koja je istaknula sve njezina atribute, no na fotografe se nije obazirala i uživala je u obiteljskom druženju, koje je zabilježila i snimkom koju je objavila u pričama na Instagramu.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Njezin suprug Petar je profesionalni vojnik i krajem prošle godine se nakon šest mjeseci vratio kući s vojne misije na Kosovu.

Njezinim sinovima, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu "seksi mamom igrača Bijelih".

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je Renata u IN magazinu.

