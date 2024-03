Prezgodna Minea nije se mogla obraniti od udvarača na zadnjem nastupu, pogledajte kako ju je šarmirao jedan mladić iz publike!

Renata Končić Minea očarala je obožavatelje svojim izdanjem za nastup u Zadru, a pohvalila se i da je imala udvarača.

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea, koju gledamo i kao članicu žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", ovaj petak nastupila je u jednom klubu u Zadru.

Svojim izdanjem za koncert pohvalila se na Instagramu, gdje je otkrila i da je na nastupu imala udvarača.

Uz fotografije na kojima pozira u kratkoj svjetlucavoj haljini, Minea je objavila i video u kojem se vidi kako joj jedan mladić prilazi tijekom nastupa i poklanja ružu, koju je ona rado prihvatila, a zatim joj je još poslao i pusu.

Ipak, njezini pratitelji su se koncentrirali samo na nju i obasuli su je komplimentima na račun izgleda.

"Ljepoto", "Top model", "Wow, kakve noge", "Savršena", "Divna bila i ostala", "Zgodnica", "Predivna si žena i neopisiva blistaš", "Manekenka", nizali su se komentari.

Pogledaji ovo Celebrity Na dodjeli prestižne medijske nagrade bilo je teško skinuti pogled s Minee koja se pojavila u haljini s riskantnim prorezom

Minea nam se nedavno pohvalila svojim velikim gubitkom kilograma te je otkrila i kako joj je to pošlo za rukom.

"U posljednje vrijeme ljudi mi znaju govoriti da super izgledam, pitaju se što se promijenilo i što sam radila. U principu sam promijenila prehranu i skinula sam u posljednje dvije i pol godine 20-ak kila i to se zaista vidi. To sam skidala polako, temeljito, zdravom prehranom, vježbanjem. Bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećati da mi smetaju neke stvari. Zaista sam se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", ispričala nam je.

Pogledaji ovo Celebrity Baš kad smo pomislili da Minea ne može biti ljepša, ona nas je razuvjerila u svojem najglamuroznijem izdanju dosad!

Mina ne prestaje oduševljavati i gledatelje showa "Tvoje lice zvuči poznato" svojim glamuroznim izdanjima, a ne propustite vidjeti i što je pripremila za novu emisiju, koju možete pogledati ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.

