Privatni odnos zvijezda Kumova godinama intrigira javnost, oni mudro šute, no njihove nove fotografije sve govore!

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag trenutno uživaju u Austriji, a objavili su i zajedničke fotografije.

Glumce Konstantina Haaga i Jagodu Kumrić gledamo u hit-seriji "Kumovi" kao Zlatana i Vedranu, a da su bliski i u privatnom životu, otkrile su njihove posljednje fotografije.

Oboje su se na društvenim mrežama javili iz Hallstatta u Austriji, a objavili su i fotografiju na kojoj zajedno poziraju na mulu.

"Uživajte", poručili su im pratitelji, a u komentarima su im se javili i neki kolege iz "Kumova".

Konstantin i Jagoda, koja je majka djevojčice Nastasje, inače uspješno čuvaju svoju privatnost od javnosti i ne otkrivaju ništa o svojim ljubavnim životima.

"Držim privatni život podalje od javnosti jer smatram da je privatni život osobna stvar i ako već moram biti javna osoba zbog posla radije neka se piše o poslu i projektima koje radim nego o tome što radim u privatno vrijeme. Time nastojim zaštiti sebe i ljude oko sebe. Ne bih rekla da je teško zadržati stvari u potpunoj privatnosti, ali moram malo više paziti kad se izražavam u javnosti ili kad objavljujem nešto na javnim platformama", objasnila nam je jednom prilikom Jagoda, a evo kako je tada odgovorila na pitanje je li joj suradnja s Konstantinom, ali i bliskom prijateljicom Anom Uršulom Najev, olakšava posao.

"Uvijek je naravno lakše igrati s kolegama koje poznaješ i s kojima si privatno dobar jer si opušteniji, ali konkretno na 'Kumovima' mi je jednako lako snimati s Uršulom i Konstantinom kao i s ostalim glumcima. Jednostavno smo tamo svi toliko dugo i toliko često da je svejedno s kim imaš scenu", rekla nam je Jagoda.

S druge strane, oboje uživaju u susretima s obožavateljima "Kumova", koji su najgledanija serija u Hrvatskoj, a ne smeta im ni što ih najčešće poistovjećuju s likovima koje glume.

"Uglavnom mi se obrate sa Zlatane", otkrio nam je ranije Konstantin.

"Događa se da me ljudi prepoznaju i prilaze mi, ali to mi je u redu. Ja sam se već od 'Larina izbora' na to navikla. Ljudi koji me prepoznaju naša su publika i da nema njih, ne bi bilo ni serije. Na tome treba biti zahvalan", ispričala nam je Jagoda, koju pamtimo i kao Nikol Zlatar iz serije "Larin izbor", koja je svojevremeno također rušila rekorde gledanosti.

