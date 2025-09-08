U Rijeku stiže putujući festival! Ovo su istaknuta imena s jedinstvenim programom

Među istaknutim imenima su Koza Mostra, JMZM, Vincent Meessen, Arka Kinari...

Nakon što je privukao više od 300.000 posjetitelja diljem Mediterana, Festival Art Explora prvi put dolazi u Rijeku, gdje će se održati od 12. do 20. rujna 2025. na Gatu Karoline Riječke u luci Rijeka.

Besplatan i otvoren za sve, Art Explora Festival je putujući festival koji plovi morima i oceanima na prvom svjetskom brodu-muzeju. Nudi inovativna umjetnička i kulturna iskustva kroz program imerzivnih vizualnih, zvučnih i virtualnih stvarnosti, kao i izložbi, predstavljenih na brodu-muzeju, na rivi te u različitim prostorima gradova domaćina. Program događanja uživo – uključuje izvedbe, koncerte, ples, instalacije, razgovore i radionice na pozornici uz rivu i u prostoru za radionice – osmislila ga je Branka Benčić, hrvatska kustosica i ravnateljica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, a proteže se i na partnerske prostore poput Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te Muzeja grada Rijeke.



Naslovljen “’Iza plime’ program festivalaistražuje naš odnos s morem i otkriva mrežu mediteranskih priča i narativa. Između sjećanja, društvene i umjetničke imaginacije i transnacionalnih perspektiva, program nas poziva da zajednički preispitamo našu povezanost sa svijetom”, izjavila jeBranka Benčić, kustosica hrvatskog izdanja Festivala Art Explora.



Program uživo na obali – “Behind the Tide”/”Iza plime”



Osmišljen kao osjetilno putovanje, program povezuje različite discipline, generacije i utjecaje. Iz bogatog program izdvajamo:

Koncerti i DJ setovi

• Koza Mostra – poznati grčki rock bend osnovan 2012. koji spaja tradicionalnu glazbu s rockom, skaom i punkom – 12. rujna

• DuOud – kultni duo koji spaja sjevernoafričke zvuke s elektroničkom glazbom– 12. rujna

• Zbor Praksa – izražavaju intimni bunt izlaskom na ulice i pjevanjem pjesama o društvenim nejednakostima, klasnoj solidarnosti i nadilaženju nacionalnih granica – 13. rujna

• Cuncordias – koncert sardinijskog sastava kojeg čine Orlando Mascia (launeddas) Elisa Marongiu (vokal) i Bruno Camedda (dijatonska harmonika) – 13. rujna

• The Siids i ABOP - ključne figure riječke glazbene scene – 12. rujna i 19. rujna

• JMZM: Naizgled ravnodušni prema katastrofi – zvučna izvedba uz arhivske kratke filmove Zagreb Filma, koja promišlja o ljudskoj otpornosti uz more. Naslov, preuzet iz filma “Brod” Ante Babaje, aktualan je i danas, jednako kao i među protagonistima filmova iz sredine 20. stoljeća. - 19. rujna

• Inner Child – morska biologinja i glazbenica koja spaja bio-akustiku i elektronske ritmove – 20. rujna

• Marinada – eksperimentalni projekt iz Rijeke – 20. rujna

Performansi i instalacije

• Propulsor – Partitura za brod Galeb – multimedijalna izvedba inspirirana pomorskom baštinom, životom i poviješću broda – 14. rujna

• Arka Kinari – Artivizam na moru – pripovjedačko i glazbeno putovanje o klimatskim temama – 20. rujna

• Kuća ekstremnog muzičkog kazališta– snažna audiovizualna izvedba u kojoj Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo koriste eksperimentalne instrumente unutar oklopljene kabine, dok multimedijalni umjetnik Ivan Marušić Klif projicira viralni video stream inspiriran Šahto-kulturom – 13. rujna

• Ephemeral Garden autora FoAM(Maja Kuzmanović i Nik Gaffney)– priziva duh zajedničkih okupljanja uz more. Održava se na glavnoj pozornici, predstavlja imerzivna audiovizualna kontemplacija o neprekidnim unutarnjim dijalozima koje život vodi sam sa sobom – 14. rujna

Razgovori, diskusije i projekcije

• Projekcija filmaUltramarine Vincenta Meessena – eksperimentalni film i multimedijalna umjetnička instalacija belgijskog umjetnika Vincenta Meessena, s afroameričkim spoken word pjesnikom Kain the Poet, pretečom hip-hopa iz kasnih '60-ih, uz improvizirano bubnjanje belgijskog perkusionista Landera Gyselincka, kroz imerzivnu vizualnu poemu o kolonijalnoj ostavštini – 18. rujna

• Program projekcija Mahnito more karbonaokuplja kratke filmove Pedra Coste, Damira Očka, Ivana Martinca i kolektiva The Otolith Group; u rasponu od poetskih slika do prizora erupcije vulkana i mora od ugljika, koji prizivaju vječne procese raspadanja i obnove, u selekciji Tanje Vrvilo. - 17. rujna

Radionice

Interaktivne radionice, edukativne aktivnosti i susreti s umjetnicima i kustosima održavat će se tijekom cijelog trajanja festivala. Uključivanje publike predstavlja veliki izazov za putujući festival, koji omogućuje pristup i način sudjelovanja kako bi se olakšali ključni susreti između umjetnika i publike. Usluge za posjetitelje prilagođene su svim skupinama, kombinirajući osobni pristup i digitalne alate. Programi uključuju radionice koje vode umjetnici, podizanje svijesti o suvremenim pitanjima na Mediteranu, kao i obilaske izvan zidova muzeja radi otkrivanja kulturne povijesti i urbanističkog oblikovanja grada.



Program na drugim lokacijama: muzeji

U Rijeci su u festivalski program uključeni i Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Muzej grada Rijeke. Dana 16. rujna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti ugostit će dvije umjetničke prezentacije: instalaciju Tine Gverović i projekciju filma Jumane Manne. Istodobno će se u Muzeju grada Rijeke odvijati dijalog između muzejskih prostora, stalnog postava i dvaju video radova umjetnica iz kolekcije MMSU-a – “Gorgo” Lale Raščić i “Još jedan odlazak” Renate Poljak.

“Oceanski vikendi” – petak 19. i subota 20. rujna

"Oceanski vikendi" organiziraju se u svakom gradu domaćinu festivala. Program uključuje i okrugle stolove na kojima stručnjaci, znanstvenici i umjetnici razmjenjuju poglede na temu oceana i klimatske krize. Nadopunjen je inspirativnim predavanjima, filmskim projekcijama i zvučnim izvedbama, a sve je usmjereno na ova goruća pitanja. Inicijativa je dio Desetljeća znanosti o oceanu za održivi razvoj Ujedinjenih naroda (2021.–2030.), a istaknuta je i u sklopu Konferencije UN-a o oceanu (UNOC 3), održane u lipnju 2025. u Nici.

• 19. rujna – od 18 do 19 sati (razgovor) – Robertina Šebjanič i Davor Mišković: Razgovor utemeljen na ekologiji i oceanu kao zajedničkom dobru, u kojem će se Davor Mišković (ravnatelj udruge “Drugo More”) i Robertina Šebjanič (umjetnica i istraživačica) osvrnuti na Jadransko more kao prostor isprepleten znanjem, sjećanjima i zajedničkom brigom – mjesto gdje se umjetnost, istraživanje i zajednica susreću i zajedno rastu

• 20. rujna – od 18 do 19 sati (razgovor) – Deep Blue: Eksperimenti sa zvukom: Razgovor između umjetnika zvuka i grafičkog dizajnera Andra Giunia i morske biologinje i DJ-ice Sare Nikšić, poznate pod umjetničkim imenom Inner Child

Gornja paluba broda

Imerzivno zvučno iskustvo posvećeno je bogatstvu i raznolikosti Mediterana. Osmislio ga je i producirao IRCAM (Francuski institut za istraživanje i koordinaciju u akustici/glazbi pri Centru Pompidou u Parizu), u suradnji s Ircam Amplify.

Unutrašnjost broda

Serijal virtualne stvarnosti “Čuda Mediterana” vodi posjetitelje na putovanje kroz vrijeme i prostor. Razvijeno u suradnji s Ubisoftom, ovo iskustvo pruža priliku za posjet povijesnim mediteranskim gradovima, poput Atene, Aleksandrije i Venecije, u vrijeme njihova procvata.

