Ovaj međunardoni kulturni projekt u Rijeci dosad je privukao više od 10 tisuća posjetitelja!

Art Explora Festival stigao je u Rijeku s besplatnim programom umjetnosti, glazbe, filma i radionica, s ciljem približavanja kulture svim generacijama.

Art Explora Festival, međunarodni kulturni projekt koji putuje svijetom na prvom brodu-muzeju, započeo je u petak i do subote 20. rujna u Rijeci nas očekuje niz zanimljivih kulturnih događanja, kako na brodu usidrenom na Gatu Karoline Riječke tako i u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti i Muzeju grada Rijeke.

Art Explora Festival pokrenut je 2024. godine s ciljem da umjetnost i kulturu učini dostupnom što većem broju ljudi, a nakon brojnih mediteranskih pristajanja "pristao" je u Rijeku i nudi bogat, potpuno besplatan program koji je do danas već privukao više od 10 000 posjetitelja.

Program se odvija na brodu-muzeju, na obali s glavnom pozornicom i prostorom za radionice te u gradskim institucijama. Posjetitelji imaju priliku doživjeti inovativna imerzivna iskustva na brodu: na gornjoj palubi predstavljeno je audio putovanje posvećeno raznolikosti Mediterana, koje su osmislili IRCAM i Ircam Amplify iz Pariza, dok unutrašnjost broda nudi serijal virtualne stvarnosti Čuda Mediterana, nastao u suradnji s Ubisoftom, kroz koji možete zaviriti u prošlost Atene, Aleksandrije i Venecije.

Predsjednik Art Explora Frédéric Jousset na otvorenju Art Explora Festivala istaknuo je: "Mnogi ljudi imaju unaprijed stvorene predodžbe o umjetnosti: da je skupa, da je daleka, ponekad i dosadna. Upravo se protiv toga borimo ovim Festivalom. Vjerujemo da nas umjetnost čini boljim ljudima. Pojedinačno – jer oslobađa naš puni potencijal i kolektivno – jer vjerujemo da umjetnicima treba dati snažniji glas, kako bi mogli progovoriti o najvažnijim pitanjima s kojima se svi suočavamo, primjerice o migracijama i klimatskim promjenama ovdje na Mediteranu."

Program uživo, u Rijeci, kurira kustosica i ravnateljica MMSU-a Branka Benčić, a nosi naslov "Iza plime". Koncept je inspiriran morem i mediteranskim nasljeđem, a otvara prostor razmišljanjima o povezanosti s okolišem, poviješću i budućnošću, a okuplja razgovore, projekcije, radionice, izvedbe i glazbu te se bavi emancipatorskim ženskim glasovima, fragmentima mitologije i antičke baštine, pitanjima modernizacije i demodernizacije, arhivskom filmskom baštinom te zvukovima i odjecima morskih ekosustava.

Među istaknutim glazbenim imenima nalaze se Koza Mostra, DuOud, The Siids, ABOP, Inner Child, Marinada, Cuncordias, Zbor Praksa, te umjetnici i kolektivi poput Vincenta Meessena, JMZM, Arke Kinari, Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo, Ivana Marušića Klifa, FoAM-a i drugih. Održavaju se i koncerti, DJ setovi i performansi.

Filmski i diskurzivni dio donosi projekciju filma Ultramarine belgijskog umjetnika Vincenta Meessena, kao i selekciju Mahnito more karbona s radovima Pedra Coste, Damira Očka, Ivana Martinca i kolektiva The Otolith Group. Radionice, edukativni programi i susreti s umjetnicima održavaju se tijekom cijelog trajanja festivala, a posebno su osmišljene kako bi uključile publiku svih generacija i potaknule aktivno sudjelovanje.

U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti predstavljeni su radovi Tine Gverović i Jumane Manne, a Muzej grada Rijeke ugostio je video radove Lale Raščić i Renate Poljak u dijalogu s muzejskim postavom.

Završni vikend festivala donosi i međunarodnu inicijativu "Oceanski vikendi", posvećenu razmjeni ideja o oceanu i klimatskim pitanjima. Dio je UN-ova Desetljeća znanosti o oceanu za održivi razvoj (2021.–2030.), a u Rijeci uključuje razgovore Robertine Šebjanič i Davora Miškovića o Jadranskom moru kao zajedničkom dobru (19. rujna), te susret Sare Nikšić – umjetnice poznate pod imenom Inner Child – i dizajnera Andra Giunia o zvuku i ekologiji (20. rujna).

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Gdje su nestali Harry i Meghan dok je Trump bio u Windsoru s kraljevskom obitelji?