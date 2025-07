Bio je velika zvijezda, a danas konzervativnim stavovima o ženama i pobačaju zgražava javnost

Kevin Sorbo proslavio se kao Herkul, a danas ga se spominje većinom zbog upitnih izjava o Hollywoodu.

Kevin Sorbo je američki glumac koji je svjetsku slavu stekao ulogom Herkula u popularnoj televizijskoj seriji ''Hercules: The Legendary Journeys'', no jednako je poznat i po svojim otvorenim, često kontroverznim stavovima o životu i radu u Hollywoodu. Njegova životna priča spoj je profesionalnog uspjeha, osobnih izazova i ideoloških uvjerenja koja su oblikovala njegovu kasniju karijeru.

Kevin Sorbo rođen je 24. rujna 1958. godine u gradiću Mound u saveznoj državi Minnesoti. Studirao je marketing na sveučilištu Minnesota State University Moorhead, a paralelno je gradio karijeru u manekenstvu i televizijskim reklamama. Pravu prekretnicu doživio je 1994. kada je dobio glavnu ulogu u televizijskim filmovima o Herkulu, što je ubrzo preraslo u seriju ''Hercules: The Legendary Journeys'' (1995.–1999.).

Serija je postala globalni hit, a Sorbo je utjelovio snažnog, ali moralno uzvišenog heroja kojeg su voljele sve generacije. Popularnost Herkula dovela je i do nastanka spin-off serije ''Xena: Warrior Princess'', u kojoj je također povremeno nastupao. Uloga Herkula bila je ključna za njegovu glumačku afirmaciju, a Sorbo je postao jedno od najprepoznatljivijih lica televizije 90-ih godina.

Usred slave i snimanja Herkula, Sorbo je pretrpio tri moždana udara u svojim ranim tridesetima, što je ozbiljno ugrozilo njegovu karijeru i zdravlje. O svom iskustvu detaljno je pisao u autobiografiji ''True Strength'', u kojoj opisuje borbu s bolešću, gubitak fizičke snage, depresiju i proces duhovne obnove kroz vjeru.

Oporavak je bio dugotrajan, ali ga je promijenio i usmjerio prema drugačijem životnom i profesionalnom putu.

Nakon završetka serije o Herkulu, Sorbo je glumio u znanstvenofantastičnoj seriji ''Andromeda'' (2000.–2005.), no kasnije se sve više okretao filmovima s religioznim i konzervativnim temama. Neki od najpoznatijih naslova uključuju: ''God’s Not Dead'' (2014.), gdje glumi ateističkog profesora, ''Let There Be Light'' (2017.), koji je režirao, a u kojem je glumila i njegova supruga, Sam Sorbo.

Sorbo se u tim filmovima usredotočuje na vjerske, moralne i obiteljske vrijednosti, a stekao je publiku unutar konzervativnih i kršćanskih krugova u SAD-u.

Kevin Sorbo je posljednjih godina postao poznat i kao jedan od najglasnijih kritičara Hollywooda, koji ga – prema njegovim riječima – diskriminira zbog njegovih konzervativnih i kršćanskih stavova.

U brojnim intervjuima, emisijama i objavama na društvenim mrežama Sorbo ističe kako ga je liberalna ideologija u industriji izgurala iz glavne struje, unatoč njegovoj ranijoj popularnosti.

Neki od njegovih najpoznatijih citata uključuju:

''Hollywood nema problem s tolerancijom; ima problem s netolerancijom prema onima koji ne misle isto.''

''Ja nisam napustio Hollywood — Hollywood je napustio mene.''

Njegovi komentari često izazivaju burne reakcije – podršku istomišljenika, ali i kritike protivnika, osobito zbog njegovih stavova o ''cancel kulturi'', medijima i društvenim vrijednostima.

Prije nekoliko dana u intervjuu za Fox News Digital Sorbo je objasnio da je on ''prva žrtva kulture otkazivanja prije nego što sam znao da to postoji kao termin''.

''Hollywood me izbacio prije dvanaest godina zbog stvari koje sam objavljivao na internetu'', nastavio je.

''Pogledao sam svoje godine i rekao: ''Oh, vi ste uzrujani što objavljujem istinu? Je li to problem s vama?'' Jer mrze istinu i mrze svakoga tko je kršćanin u Hollywoodu, svakoga tko je konzervativac. Dakle, ja sam im kao dvostruki gubavac. Ja sam, kao, kriptonit ili nešto slično'', tvrdi glumac.

Objasnio je da su on i njegova supruga odlučili osnovati Sorbo Studios i da snima najmanje četiri filma godišnje otkako se povukao iz mainstream Hollywooda.

U svojim eskapadama često je pisao kako žene ne smiju biti uvrijeđene Trumpovim izjavama o hvatanju ženskog međunožja, kako su "ljevičari" pokušali izvršiti državni udar 6. siječnja 2021., kako Kamala Harris treba reći derogativnu riječ za Afroamerikance ako želi biti "njihova", uspoređivao je COVID-19 s pokušajem zabrane oružja i ostalo. Širenja teorija zavjera o COVID-u i cjepivu otišla su toliko daleko da je Facebook ukinuo njegovu stranicu.

Sorbo je u braku s glumicom i autoricom Sam Sorbo, s kojom ima troje djece. Zajedno promiču obiteljske vrijednosti, kućno obrazovanje i vjerski konzervativizam. Aktivni su govornici na kršćanskim i političkim skupovima.

Autor je dviju knjiga: ''True Strength'' i ''True Faith'' (drugu je napisao sa suprugom).

Kako izgleda danas, a kako je izgledao nekada, pogledajte u našoj fotogaleriji.

