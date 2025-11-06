Bio je učitelj iz snova: Evo kako danas izgleda gospodin Feeny iz omiljene serije 90-ih!

Danas 98-godišnji William Daniels glumac je s karijerom dugom više od osamdeset godina, a mnogi ga pamte po ulozi gospodina Feenyja iz serije "Dječak upoznaje svijet".

Jedna od serija koja je obilježila mnoga djetinjstva bila je "Dječak upoznaje svijet" koji se koncentrira na odrastanje Coryja Matthwesa i njegovih prijatelja, dok iz djetinjstva ulaze u svijet odraslih.

Coryja, Topangu i Shawna kroz školu je vodio njihov mudri susjed i profesor, kasnije ravnatelj George Feeny kako bi ih lakše suočio s problemima koji ih čekaju u odraslom životu. Njega je glumio William Daniels, koji je kroz sedam sezona postao sinonim za mudrost, toplinu i nezaboravnu rečenicu "Believe in yourselves. Dream. Try. Do good."

Daniels je rođen 31. ožujka 1927. u New Yorku, a glumački svijet upoznao je još kao dijete — zajedno sa svojom braćom nastupao je u kazališnim predstavama i radio emisijama. Njegov talent prepoznat je rano, a nakon završetka škole pohađao je Northwestern University, gdje je upoznao i ljubav svog života Bonnie Bartlett, s kojom je u braku više od 70 godina.

Prve ozbiljne uloge ostvario je na Broadwayu u 40-ima i 50-ima, uključujući i nastup u klasičnim mjuziklima poput "Life With Father" i "On a Clear Day You Can See Forever". Filmsku slavu donijela mu je uloga Benjamina Braddocka starijeg u kultnom filmu "Diplomac" (1967.), gdje je glumio oca Dustina Hoffmana. Bio je to trenutak koji ga je lansirao u ligu ozbiljnih filmskih glumaca.

Sedamdesetih godina stekao je popularnost i kao glas automobila KITTa u seriji "Knight Rider", uz Davida Hasselhoffa. Taj prepoznatljiv, smiren glas postao je dio pop kulture i učvrstio Danielsov status televizijske ikone. Ipak, njegova najpoznatija televizijska uloga stigla je 1993. godine kada je počeo tumačiti ulogu gospodina Feenyja u "Dječak upoznaje svijet".

Lik Feenyja bio je kombinacija strogog profesora i toplog prijatelja — figura kakvu su mnogi željeli imati u stvarnom životu. Daniels je ulogu tumačio kroz sedam sezona (1993. – 2000.), a ponovno se pojavio i u nastavku serije "Cura upoznaje svijet" (2014.–2017.), a zanimljivo je kako je isprva odbio ulogu, no na kraju ju je prihvatio kada je shvatio koliko je on važan.

Unatoč godinama, Daniels i dalje njeguje bliske odnose s glumcima iz "Dječak upoznaje svijet". Najviše je povezan s Benom Savageom (Cory) i Danielle Fishel (Topanga), koji ga redovito posjećuju. Pojavio se i u njihovom podcastu "Pod Meets World", gdje su zajedno prisjećali se snimanja i utjecaja serije, a u svojoj 98. godini pojavio se na televiziji u emisiji "Ples sa zvijezdama", gdje mu je Fishel posvetila ples.

S Bartlett se upoznao u studentskim danima, a zajedno su postali jedna od najdugovječnijih ljubavnih priča Hollywooda. Bonnie je također uspješna glumica, najpoznatija po ulozi Ellen Craig u seriji "St. Elsewhere" u kojoj su njih dvoje glumili bračni par i oboje osvojili Emmy nagradu 1986. godine.

Par ima dvoje djece, a Daniels je u svojim memoarima There I Go Again otvoreno govorio o obiteljskim izazovima, uključujući gubitak djeteta i usvajanje sinova.

Iako se William Daniels povukao iz aktivnog glumačkog života, i dalje je omiljena figura u javnosti, a unatoč poznatim godinama, može ga se vidjeti kako prigrljuje modernu tehnologiju.

William Daniels ostavio je neizbrisiv trag u popularnoj kulturi kao glumac, mentor i simbol učitelja koji ne predaje samo lekcije iz knjiga, nego i iz života.

