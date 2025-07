Bivšu dječju zvijezdu danas je teško prepoznati, znate li tko je ovo?

Objektivi paparazza na ulicama Pasadene uhvatili su posrnulog glumca kojeg mnogi ne prepoznaju na prvu.

U ne tako sjajnom Hollywoodu samo rijetki glumci uspiju zadržati svoj identitet, a ovom mladiću to nije pošlo za rukom.

Na ulicama Pasadene paparazzi su ovog vikend uhvatili glumca koji je bio velika dječja zvijezda.

Shia LaBeouf - 9 Foto: Profimedia

Shia LaBeouf viđen je kako ulazi u svoj automobil, a nosio je kratke hlaće, običnu majicu te šilt kapu. Također, do izražaja su došli njegovi gusti brkovi koje nosi već neko vrijeme.

Shia Saide LaBeouf rođen je 11. lipnja 1986. u Los Angelesu, Kalifornija. Od najranijih dana bio je izložen scenskoj umjetnosti – radio je kao dječji stand‑up komičar već s 10 godina.

Shia LaBeouf - 11 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Uznemirujuća snimka! Još jedna pjevačica umalo stradala zbog tehničkog kvara

Već s 13 godina potpisuje agenti i uzima uloge u serijama poput ''ER'', ''Freaks and Geeks'', ''The X‑Files''.

Najveći uspjeh dolazi mu s Disneyjevim ''Even Stevens'' (2000–2003), gdje glumi Louisa Stevensa i osvaja Daytime Emmy 2003.

Shia LaBeouf - 8 Foto: Profimedia

Formatiran kao tinejdžerska zvijezda, nastavio je karijeru u filmovima ''Holes'' (2003), ''Disturbia'', ''Surf’s Up'', a zatim u blockbuster franšizama ''Transformers'' (2007–2011) i ''Indiana Jones''.

2019. godine napisao je i glumio u vlastitom filmu ''Honey Boy'', inspiriranom vlastitim djetinjstvom i teškim odnosom s ocem.

Pogledaji ovo Celebrity Video trebate pogledati do kraja: Posebno dirljiv trenutak na Sevkinom koncertu!

A onda je sve krenulo po zlu. Teški periodi uz alkohol, agresiju i samoozljeđivanje doveli su ga na rub – spavao je u staji u Central Parku, razmišljao o samoubojstvu. U svim tim mukama našao je utočište u katoličanstvu. Studirao je za đakona i 2022. glumi sv. Pia u filmu Abela Ferrare Padre Pio, nakon kojeg se prebacio na katoličku vjeru.

Shia LaBeouf - 6 Foto: Profimedia

Shia LaBeouf - 5 Foto: Profimedia

Ni ljubavni život nije mu bio ništa manje turbulentan. S glumicom Miom Goth ima kćer, a par je nekoliko puta prekidao i mirio se.

Mia i osam godina stariji Shia upoznali su se 2012. godine na snimanju kontroverznog filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili snimajući scene seksa i započeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama.

Shia LaBeouf i Mia Goth - 2 Foto: Profimedia

Shia LaBeouf i Mia Goth - 3 Foto: Profimedia

U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem glumac jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to pred stanovnicima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što se s Mijom žestoko posvađao. No godinu dana kasnije vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres, iako prema zakonu države Nevade, njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.

Shia LaBeouf i Mia Goth - 3 Foto: Profimedia

2018. godine, par je odustao od braka i objavio službenu vijest da razvode.

2022. godine dobili su kćerkicu.

Godinama su prekidali i mirili se dok su u javnost izlazili ružni detalji njihove veze, a sada su dobili prinovu!

Nakon toga mirili su se i prekidali više puta tijekom godina, a Shia je u međuvremenu bio u vezi s glazbenicom FKA Twigs i glumicom Maid Margaret Qualley. FKA ga je tužila za zlostavljanje.

Galerija 9 9 9 9 9

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Ljepota ju je proslavila, ali onda i uništila: Šokantna transformacija žene koju su svi obožavali!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tijelo iz snova! Naša zanosna sportska novinarka novom objavom raspametila fanove

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Habijan pozirao s popularnom hrvatskom zvijezdom, ni on nije propustio ovaj koncert!