Video trebate pogledati do kraja: Posebno dirljiv trenutak na Sevkinom koncertu!

Severinu su dvije gospođe na njenom posljednjem koncertu posebno dirnule, video koji je podijelila malo koga ostavlja ravnodušnim.

Naša pjevačica Severina imala je koncert u Portorožu u Sloveniji, a jedan trenutak s tog nastupa pamtit će zauvijek.

Naime, na njenom koncertu bile su dvije gospođe kojima je ovo bio prvi koncert u životu. Kati (90) i Cvetka (83) uživale su u Severininom nastupu, a poslije su je imale i priliku upoznati.

''Molim vas, pogledajte ovaj video do kraja i upoznajte Kati (90) i Cvetku (83), koje su prvi put u životu na koncertu... Nije li to predivnoooo, jer tu smo, na ovom svijetu, da uljepšamo život drugima, bez obzira čime se bavili... A ja sada mogu reći da je moja publika, ne od 7 do 77, nego od jedne do 90 godina. Hvala Alenki, Katji, Ani i Damjani iz Prijazno življenje, što rade na socijalnoj aktivaciji i uključivanju starijih ljudi u društvo i što su mi dovele ove prekrasne dame na koncert... P.S. Zamislite kad vam netko kaže "Sad kad sam vas vidjela uživo, ujutro da umrem, ne bi mi bilo žao...", napisala je emotivna Severina.

''Severina budi ponosna jer ovo rijetki pjevači dožive'', ''Ovo je kad osoba ima osjećaj i poštovanje'', ''Oplakah, predivno'', ''Svaka čast draga divo, srce si veliko'', neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

