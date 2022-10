Pogledajte kako je Nives Celzijus izgledala prije 12 godina, po jednom detalju se posebno isticala, a nešto je i sakrila!

Nives Celzijus između ostalog se uspješno bavi pjevanjem, a sada su isplivale njezine fotografije iz davne 2006. godine s jednog nastupa u Zagrebu.

Nives Celzijus je na domaćoj sceni prisutna već više od 10 godina, osim pisanjem i glumom, bavi se i pjevanjem, a sada su se pojavile fotografije s početaka njezine bogate karijere.

Naime, Nives je bila jedna od izvođačica na Izboru za kraljicu Zagreba 2006. godine, a fotografije nastale te večeri otkrivaju koliko se zapravo promijenila od tih vremena.

Najveća razlika je u frizuri jer je prije 12 godina nosila šiške i imala ja tamnu smeđu kosu, a i onda je posebno brinula o svom modnom izričaju. Na pozornici je nastupila u haljini leopard uzorka i visokim čizmama, a svoj zaštitni znak, bujni dekolte nije otkrivala.

Nives je danas plavuša i nema šiške i rijetko mijenja imidž, no često objavljuje svoje atraktivne fotografije na društvenim mrežama i to one na kojima osim njezinih atributa do izražaja dolazi i zanosna figura, iza koje stoje naporni treninzi u teretani, ali i zdrava prehrana.

