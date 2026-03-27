Sjećate se njega? Zbunjeni čarobnjak danas je daleko od punašnog dječaka kakvog ga pamtimo

Matthew Lewis, poznat kao Neville Longbottom iz "Harryja Pottera", od dječje je zvijezde izrastao u svestranog glumca koji je uspješno izgradio karijeru izvan slavne franšize.

Filmski serijal "Harry Potter" nije bio samo kino-hit, već globalni fenomen koji je obilježio cijelu jednu generaciju – i lansirao karijere mladih glumaca koji su zajedno s likovima odrastali pred očima publike.

Među njima je bio i Matthew Lewis, dječak iz Leedsa koji je utjelovio Nevillea Longbottoma, jednog od najomiljenijih likova iz čarobnjačkog svijeta. Upravo zahvaljujući toj ulozi Lewis je postao svjetski poznat, ali i suočen s izazovom kako izaći iz sjene lika koji ga je obilježio.

Matthew David Lewis rođen je 27. lipnja 1989. u Leedsu u Engleskoj, gdje je i odrastao. Već kao dijete pokazivao je interes za glumu, a karijeru je započeo vrlo rano – sa samo pet godina. Odrastanje u Yorkshireu i rana izloženost televizijskoj produkciji omogućili su mu da razvije samopouzdanje pred kamerama, što će se kasnije pokazati ključnim za njegov veliki proboj.

Profesionalni debi je ostvario 1995. u televizijskom filmu "Some Kind of Life". Nakon toga pojavljivao se u britanskim serijama poput "Heartbeat", "Dalziel and Pascoe" i "Where the Heart Is", kao i u televizijskom filmu o potrazi za Yorkshire Ripperom.

Iako su to bile manje uloge, omogućile su mu iskustvo i vidljivost u industriji prije nego što je dobio ulogu koja će mu promijeniti život.

Imao je samo 11 godina kada je dobio ulogu Nevillea Longbottoma u prvom filmu "Harry Potter i kamen mudraca". Tijekom sljedećih deset godina glumio je u svih osam filmova, prateći razvoj svog lika od nespretnog i nesigurnog dječaka do hrabrog junaka koji je odigrao ključnu ulogu u finalnoj borbi protiv Voldemorta.

Nevilleova transformacija postala je jedna od najomiljenijih priča unutar serijala, a Lewis je zajedno s njim odrastao pred publikom, što je dodatno učvrstilo njegovu povezanost s fanovima diljem svijeta.

Pogledaji ovo Celebrity Kći proslavljenog nogometaša u mini-bikiniju bila je meta paparazza na prepunoj plaži

Nakon završetka franšize 2011., Lewis se svjesno udaljio od imidža Nevillea i počeo birati raznovrsnije uloge. Pojavio se u filmovima poput "Me Before You" (2016), ali i u brojnim televizijskim projektima kao što su "Ripper Street", "Happy Valley" i "The Syndicate". Također je glumio u kazalištu, čime je dodatno proširio svoj glumački raspon i dokazao da nije samo dječji glumac iz Harryja Pottera, već ozbiljan i svestran umjetnik.

Snimanje "Harryja Pottera" donijelo mu je globalnu slavu i odanu bazu fanova, ali i izazov – kako izgraditi identitet izvan jednog kultnog lika. Njegova fizička transformacija nakon završetka serijala dodatno je privukla pažnju medija i javnosti, čime je postao primjer uspješnog odrastanja pred kamerama.

Jedan od njegovih najnovijih projekata je serija "Murder Before Evensong", kriminalistička drama smještena u 1980-e, u kojoj Lewis glumi svećenika Daniela Clementa koji istražuje ubojstvo u malom engleskom selu. Serija, temeljena na romanu Richarda Colesa, pokazuje Lewisovu sposobnost da preuzme ozbiljnije i kompleksnije uloge, daleko od čarobnjačkog svijeta koji ga je proslavio. Nakon uspješne prve sezone, serija još nije obnovljena za drugug sezonu, a dotad snima psihološku dramu "The Family Secret".

Privatno vodi relativno miran život. Oženio se Angelom Jones 2018. godine, koju je upoznao na jednom fan eventu vezanom uz "Harry Potter". Poznat je i po humanitarnom radu, posebno u organizacijama koje pomažu djeci i mladima, čime dodatno gradi pozitivan imidž izvan glumačke karijere, kao i po tome da podržava nogometni klub Leeds United.

Od dječaka koji je nesigurno hodao hodnicima Hogwartsa do glumca koji danas nosi vlastite projekte, Matthew Lewis je prošao put koji rijetko kojem dječjem glumcu uspije. I iako će za mnoge zauvijek ostati Neville Longbottom, njegova karijera jasno pokazuje da je uspio izaći iz sjene jedne od najvećih filmskih franšiza svih vremena.

Prvi kadrovi novog Harryja Pottera probudili su nostalgiju fanova, o čemu više čitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ana Nikolić podijelila fotografiju svoje sestre, kao blizanka folk-pjevačice!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Slatko iščekivanje! Zanosna sportska novinarka ponosno istaknula trudnički trbuščić

Pogledaji ovo Nekad i sad Raya iz kultnog sitcoma svi su voljeli, no iza uspjeha krila se drama koju mnogi ne znaju

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ups! Misici ispali zubi usred nastupa, ali veći hit je njezina reakcija