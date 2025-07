Domenica objavila staru fotku s Hanom Huljić, ovako su izgledale na početku karijere!

Pjevačica Domenica podijelila je staru fotografiju s prijateljicom Hanom Huljić, ovako su izgledale 2017. godine.

Splitsku pjevačicu Domenicu uhvatila je nostalgija, pa se na društvenim mrežama prisjetila početka svoje karijere.

Podijelila je tako fotografije iz 2017. godine, a svu pozornost ukrala je Hana Huljić, Domenicina prijateljica te supruga pjevača Petra Graše.

Hana Huljić i Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram

Njih dvije druže se od davnih dana, a sve je oduševilo da danas, osam godina kasnije, izgledaju još bolje.

''8 godina, ljudi moji. 8! Prva pjesma, prvi nastup… ko da je jučer bilo. A opet – ko da se cili život dogodi od tad. Da mi je netko tada reka što će mi ta pjesma donit, ne bi virovala. Hvala vam što ste tu sa mnom od samog početka. A tek smo počeli…'' napisala je sretna Domenica.

''Lijepe i mlade, a ti, naravno, najljepša'', ''Lijepe i drage djevojke'', ''Ljepotice prave!'' pisali su im fanovi.

Dok Hana voli držati privatnost za sebe, njezina prijateljica Domenica često otkrije kako zajedno provode vrijeme, a gdje su bile prije nekoliko tjedana, pogledajte OVDJE.

Hana i Domenica su i vjenčane kume. Pogledajte kako je Hanina kuma Domenica izgledala uoči njezina vjenčanja, emocije su je već tada preplavile!

Podsjetimo, nedavno se šuškalo kako i Domenica odlazi pred oltar, no do vjenčanja ćemo još morati pričekati. Što je otkrila za naš IN magazin, pogledajte OVDJE.

