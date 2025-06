Još ništa od Domenicinog vjenčanja s dugogodišnjim dečkom: ''Tu smo jedno za drugo''

Ante Cash i Domenica danas su objavili videospot za svoj ljetni hit “Stracciatella”, kojim kontrastom crne čokolade i bijelog sladoleda savršeno opisuju život i emocije. Tim povodom s njima se družio naš Gordan Vasilj. Otkrili su mu kako je došlo do glazbene suradnje imotskog repera i velolučke pjevačice, kao i druge zanimljivosti iz života.

Ljetna playlista 2025. sigurno neće proći bez ''Stracciatelle'', zaraznog hita Ante Casha i Domenice, za koji su danas objavili videospot snimljen na šibenskoj plaži Jadrija. Pjesmu je prvo trebao otpjevati samo Ante, ali refren je vukao na muško-ženski duet.

A u pjesmi koja osvaja na prvu, Ante je Domenicu prozvao Nediljka.

''Žena se zove Domenica. To je talijanska inačica Nediljke pa sam je ja vratio na tvorničke postavke'', objasnio nam je Ante.

''Bila sam u srednjoj školi u Dubrovniku, tamo je još gore, bila sam Neđeljka, to mi je nekako vrhunac. Tako da sad kad čujem Nediljka, u dobro je.'', šali se Domenica.

A kako se slažu naizgled nespojivi Imoćanin i Velolučanka?

''Zna se što se govori za otočane.'', odgovorio je Ante.

''A bome i za Imoćane.'', dodala je spremno Domenica.

Domenica i Ante Cash - 2 Foto: In Magazin

''Slično se govori i za Imoćane, i onda kako to uklopiti? Tako da mislim da mi nećemo imati problema.'', zaključio je Ante.

Zanimljivo je da se dvoje glazbenika prije zajedničkog dueta nije poznavalo pa ga je pjevačica odlučila malo istražiti.

''Ja sam doslovno googlala na dan kad mu je bio rođendan i sad zamisli situaciju u kojoj vidim da mu je taj dan rođendan i kao hoću li ga nazvati i reći 'hej, sretan ti rođendan, oprosti, ne misli da sam luda, slučajno sam''. Kako čovjeku objasniti da sam ga googlala na njegov rođendan.'', priča Domenica.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Brad Pitt nije ispuštao iz ruku 29 godina mlađu djevojku, ali njihov govor tijela otkrio je nešto drugo

''Pa to kad objasniš, onda si se outala da nisi dobre glave. Nisu mi se sva braća sjetila čestitati, ova zove ujutro sretan rođendan. Baš je izgledala kao onaj psiho. Izgledala je kao oni ljudi koji ti skrolaju unazad osam godina i slučajno ti na Instagramu stisnu srce.'', šali se Ante.

Domenica i Ante Cash - 4 Foto: In Magazin

Ovo je već druga pjesma zaredom koju simpatičnoj Dalmatinki ne potpisuju njezini stalni autori, bračni par Huljić.

''Nekako, čini mi se da je došlo ono vrijeme kad je prirodno da uključim malo više autora u svoju priču. Obitelj Huljić je tu uz mene od početka, stvarno ih volim i smatram ih svojima, i dalje su tu za mene. Ali, sada sam trenutno u toj fazi u kojoj bih voljela puno više stvarati.'', objasnila je Domenica.

Domenica i Ante Cash - 1 Foto: In Magazin

Domenica i Ante Cash - 5 Foto: In Magazin

A Domenicina najava pjesme ''Stracciatella'' na društvenim mrežama uz stihove 'I sad si moje crno, a ja sam tvoja bijela' i fotografiju na kojoj pozira u bijeloj haljini s velom u kosi, pobudila je sumnju da se udaje, što je ona odmah demantirala.

''Još uvijek mi ljudi čestitaju i sad sam jednostavno pustila da mi čestitaju, kažem hvala i to je to. Ne mogu više niti objašnjavati.'', kaže.

''Mislim, udat ćeš se. Ako si dogovorila Arenu 10 godina unaprijed, što ima veze da je djevojačka bila koju godinu unaprijed.'', smatra Ante.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte fotografije! Milijuni prate ovu ljepoticu jer pokazuje tijelo bez ijednog filtera!

Njezin ulazak u bračnu luku s dugogodišnjim partnerom, odvjetnikom Ivanom Bačićem još će, kaže, pričekati.

''Ne vjerujem da se bliži. Mislim, možda se i bliži, ne znamo. Nekako, za takve stvari je dvoje ljudi potrebno. Ma vidit ćemo, što bude. Nekako se stvarno ne opterećujem s tim. Mislim da mi trenutno ništa ne bi puno promijenio taj papir. Zajedno smo, tu smo jedno za drugo i meni je to više nego dovoljno.'', govori Domenica.

A 39-godišnji reper je u sretnom braku sa suprugom Dinom, s kojom ima dvojicu sinova i kćer, koje odgajaju bez pametnih telefona.

Domenica i Ante Cash - 3 Foto: In Magazin

''Znaš što, kad tako postaviš stvari od početka, onda to i nije problem. Moji znaju da neće dobiti mobitel još neko vrijeme i ni ne traže ga, imaju dječje igre, imaju način za zabaviti se, nije im to neophodno. E sad, da smo im kad su oni imali 4-5 godina davali mobitel pa to nekakvo skidanje s mobitela, onda bi to bilo traumatičnije.'', priča Ante.

''Bez pomoći'' mobitela Domenica pričuva djecu svojih prijatelja, pa tako i kumova Hane Huljić i Petra Graše.

''U ja sam ti glavna za čuvanje djece i obožavam dolaziti kod njih i generalno puno pažnje im pridajem i svaki dan volim biti uključena u sve što rade. Djeca se toliko brzo mijenjaju, brzo rastu i stvarno guštam u tome, tako da dobra sam.''

Ante, koji je s obitelji prije nekoliko godina Zagreb zamijenio Zadrom, već neko vrijeme, osim rimama, bavi se i građevinskim radovima, radeći kao keramičar u svojoj firmi.

Galerija 2 2 2 2 2

Pogledaji ovo Celebrity Duje Ćaleta-Car i njegova supruga odmarali u Hrvatskoj s bivšim vatrenim kojeg rijetko viđamo

''Iza ovih mojih najvećih hitova sam samo naglo došao u keramiku i onda su ljudi bili osupnuti, nisu mogli vjerovati da ja to radim, onda bi mi govorili da sličim na Antu Casha. Onda bih ja rekao, je, svi mi to govore. Ja nastavim igru.'', priča nam Ante.

A svoju glazbenu priču s Domenicom nastavlja u srpnju, kada će zajedno nastupiti na festivalu u Imotskom, čiji je organizator upravo ovaj svestrani reper.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kate Middleton iznenada otkazala dolazak na kraljevski događaj

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Koja se tajna krije iza bijelog kostima kraljice Elizabete u kojem je plovila Temzom?

Pogledaji ovo Celebrity Ma je li moguće da ovako izgleda? Brutalno isklesani torzo Ibrahimovića zaludio je sve na plaži

Pogledaji ovo Celebrity Posrnuli glazbenik osuđen na 30 godina zatvora hitno je završio u bolnici nakon predoziranja