Žena protiv divljine: Riana Petanjek o najopasnijim trenucima putovanja svijetom!

Na motoru je prevalila gotovo 4000 km poznate američke ceste route 66, živjela na različitim kontinentima, prošla kroz opasnosti divljine američkog sjevera. Riana Petanjek, svjetska putnica i lice putopisne emisije Coolturist, otkrila nam je sve ljepote i mane nomadskog života. Koje su je zemlje šokirale, a koje oduševile, saznala je Aleksandra Keresman za In magazin.

Dug je niz razloga zašto je otisnuti se na putovanje svijetom dobra ideja, a ova svjetska putnica s nama je podijelila one možda najvažnije.



''Jednostavno obogaćuješ se kao osoba, shvaćaš da nije Hrvatska ni kraj svijeta ni nužno najljepša na svijetu, da ima i drugih zemalja, drugih kultura, da nije uvijek sve što ti misliš ispravno, da nije jedino i jedino tako kako treba bit'', govori Riana Petanjek.

Riana Petanjek, urednica i voditeljica putopisne emisije Coolturist na Novoj TV, vodi život nomada, na kakvom bi joj brojni pozavidjeli. Broj prijeđenih kilometara i zemalja odavno ne pamti, ali glad za novim avanturama i dalje ne prestaje, iako takav lifestyle dolazi uz cijenu.



''Neke stvari moraš privremeno ili stalno stavit sa strane. Neke stvari koje ljudi uzimaju zdravo za gotovo ti nemaš, ne možeš uz tolika putovanja imati nekakve standardne veze i odnose, obitelj. Moraš jednostavno naći osobu koja je isto takva ili bar ima jako sličan lifestyle i da bilo bi idealno da je to netko tko želi živjeti kao ja malo u jednoj malo drugoj zemlji, pa malo putovati, malo mijenjati mjesta no to je dosad bilo nemoguće pronaći'', govori.

No zato joj prijateljstava ne nedostaje, gotovo na svakom kontinentu.



''Moja najbolja prijateljica i ja smo već 20 i nešto godina najbolje prijateljice. Ja mislim da u tom periodu smo jako rijetko kad živjele u istoj državi a kamoli u istom gradu tako da mislim da odnose koji valjaju možeš održavati pogotovo u današnje vrijeme'', kaže.



A kad pred sobom imate iskusnu putnicu koja je slavni Route 66 prevalila tek s ruksakom na leđima, morate iskoristiti trenutak za zlatne savjete oko pakiranja.



''Kad znaš da ideš u neku zemlju u kojoj planiraš kupiti suvenire ili neku novu robu onda pakiraš stvari koje su jako stare i uopće ti nije žao ostaviti ih ili pokloniti nekome. Doslovno imaš za svaki dan što ti treba i računaš na to da pereš robu putem'', kaže.



Iako se čini kako je ništa ne može zateći nespremnu ni iznenaditi, priznaje, neki su kulturološki šokovi neizbježni. Poput života u Indiji.



''Ja sam prije nje bila i u Africi, Kambodži u raznim zemljama trećeg svijeta i mislila sam da sam pripremljena na Indiju, ali je bila van pameti. Bila sam tamo šest mjeseci i koliko mi je bio težak taj šok će ti najbolje objasniti da sam trebala biti tamo godinu dana i nisam mogla izdržati'', kaže.



Dok ju je Amerika pozitivno iznenadila, rušeći sve stereotipe kojima su nas naučili brojni filmovi i serije.



''Sad svi misle da ono u NY svi mijenjaju partnere svaki dan, da su svi razuzdani i onda kad živiš tamo shvatiš da su svi zabrinuti stalno traže neki novi posao, neki novi stan, nitko nije s nikime jer nema vremena, svi se stalno žure'', priča.



Ističe kako žene u Hrvatskoj, nažalost, ne putuju ni približno mnogo kao muškarci, često jer ih, baš kao i nju, ljudi plaše različitim nerealnim strahovima. Prije nego se zaputila na gotovo 4000 km dugu Route 66 na motoru, upozoravali su je na niz rizika kojima se izlaže kao žena...



''Onda shvatiš da je to cesta bezazlenija od naše stare magistrale i da na njoj ili žive stari ljudi kojih sad 90% više nema i to su totalno napušteni dijelovi Amerike. Ono što su bili stvarni strahovi a kojih ja nisam bila svjesna je to kad se ti voziš na cesti na kojoj 4 sata ne prođe nitko osim tebe niti u jednom smjeru da što ako padneš a sama si ili sam, to nema veze o spolu. Ili ne znam ostaneš bez benzina što je realnost na Route 66 jer su te velike udaljenosti'', priča Riana.



Na svu sreću, iz svake se nezgodne situacije izvukla s novim iskustvom i odličnim pričama, baš kao i na posljednjem putovanju Aljaskom i Kanadom.



TON RIANA PETANJEK

Ja sam krenula iz Ancoridgea koji je najveći grad na jugu u centar Aljaske sama s autom i sve je bilo ok dok ne naiđeš na dionicu gdje je 60km čistog leda, pa kako se sad vozi po čistom ledu.

U Kanadi isto kad mi je pala noć a došla je snježna mećava i naravno svi su se na vrijeme maknuli jer su znali da dolazi a ja nisam a oni baš i ne čiste ceste kao mi i nije bilo rasvjete tako da to mi je isto bilo međugalaktičko putovanje.



OFF: A svaki je korak kroz ovu neukroćenu divljinu bio korak prema potpunoj zaljubljenosti u novootkriveni kraj.



''Svi ti lokalci će ti odmah dati sto savjeta kako da se ponašaš kad sretneš losa, kad naiđeš na ovakvog ili onakvog medvjeda, oni to sve jako ozbiljno shvaćaju i brinu se jako za sve koji dođu na Aljasku'', prisjetila se.



Kroz Aljasku, Kanadu, Španjolsku i Nizozemsku Riana vas vodi u šest novih epizoda Coolturista.



''Jako puno snijega i leda, bit će jako puno prirodnih ljepota i Aljaske i Kanade, bit će puno nekih lokalnih priča, hrane, gosta koji će pripremat neko lokalno jelo'',otkrila je.



Zato ne propustite očaravajuće kadrove koji na vaše male ekrane stižu već ove subote 18-og veljače.

