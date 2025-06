Bebek otkrio kako je nastala nova pjesma sa sinom!

In Magazin: Željko Bebek - 2 Foto: In Magazin

Iz glazbene radionice obitelji Bebek stigao je još jedan hit. Pjesma "Zagrli me" autorski je projekt Zvone i Željka Bebeka. O obiteljskoj harmoniji, Bijelom Dugmetu i planovima za proslavu Željkovih 80 godina, s ocem i sinom razgovarala je naša Dorotea Filipaj.

Željko Bebek trajno se upisao u rock'n'roll povijest ovih prostora. I danas, s istom strašću kao i nekada, rado se prisjeća svojih početaka i rodnog Sarajeva – grada koji i dalje zauzima posebno mjesto u njegovu srcu.

''Kad bi na neki način mogao vratiti vrijeme, vjerovatno bi vratio u neke lijepe godine koje su bile i u Sarajevu. Ne baš vrijeme djetinjstva jer je bilo poslijeratno, ne u vrijeme gimnazije jer nisam znao što ću sa sobom. Ali od vremena fakulteta pa do vremena početka karijere.. to su godine koje je lijepo opisati i za poželiti, prisjetit se'', priča Željko.

Posljednjih 35 godina živi na zagrebačkoj adresi sa svojom najbližima. Obiteljska harmonija preslikava se i na profesionalni život – Zvone svira gitaru uz oca, dok je supruga Ružica njihova dugogodišnja menadžerica i važan oslonac iza kulisa.

''Ružica je bila jedno krasno biće, strpljivo. Na početku naše veze je shvatila da ću ja zapravo veći dio našeg vremena koje planiramo zajedno biti negdje na putu sam, ali nije se žalila, jednostavno je bila toliko blizu mene... A onda ljepota je bila kad je Zvone prije 7 godina ušao u priču, rodila se ideja da napravimo studio tako da mi stvarno više ne izlazimo iz kuće, Ružica nekad skuha ručak'', priča.

Upravo iz tog studija izašao je novi hit!

Željko i Zvone autori su pjesme "Zagrli me", kojom su pokazali kako rokeri itekako mogu biti romantični.



''Inspiracija za Zagrli me potekla je od nekog vremena unazad, jednom kad smo bili u New Yorku na Times Squareu, vidjeli smo da na sred trga 5, 6 cura stoje koje nude zagrljaje. Jako puno ljudi ima lijep pogled na to, nitko se ne boji te geste, ipak je to New York ne znaš što očekivati, ali ovo je zagrljaj - znaš što očekivati''.

Zajedno će se krajem godine uputiti i u najpoznatiji glazbeni studio na svijetu - Abbey Road, mjesto gdje su nastali albumi Beatlesa, Pink Floyda, Amy Winehouse i drugih svjetski poznatih glazbenika.

''Poželio sam tu snimiti najljepši izbor od najljepših 15 pjesama koje ja smatam važnima da kroz svoj 80. rođendan donesem publici. Nadam se u desetom mjesecu otići u London zajedno sa svima, ući u studio i napraviti taj jedan krasni projekat u koji duboko vjerujem kao lijepu krunu karijere'', kaže.

Željko se osvrnuo i na nedavne koncerte Bijelog Dugmeta, povodom proslave 50 godina postojanja benda, na kojima nije sudjelovao.

''Ja sebi nisam želio dozvolit da dođem na koncert na kojem ću otpjevati 6, 7 pjesama poznatih iz 70ih godina. Ja ne mogu izlaziti pred publiku i njima reć, aj sad tih 5 pjesama pa ćete dat druge novce da pjevam one pjesme koje vi zapravo volite.. I Žutu ružu, Da je sreće bilo, Tijana itd. Kako ja mogu izać na taj koncert i ne pjevat pjesme koje publika voli? Bilo bi bezveze da ja Goranu govorim, ajmo podljelit da pjevamo malo tvoje, malo moje pjesme. Mislim da su oni to dobrol napravili'', objasnio nam je Željko.

''A ja sam njih preduhitrio pa sam pravih 50 godina svoje karijere, osobne, proveo godinu i pol dana prije toga''.

S velikim uzbuđenjem najavio je i izlazak live snimaka s te kultne proslave pola stoljeća duge karijere.

