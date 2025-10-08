Zašto zvijezde sumnjaju u sebe? Pred kamerama moćni i samouvjereni, iza kamera nesigurni i samokritični!

I bogati i slavni katkad posumnjaju u sebe i svoje sposobnosti. Domaće zvijezde priznale su nam da je to gotovo svakodnevna pojava, iako ispred kamera djeluju samouvjereno i moćno. S kojim se nesigurnostima bore, istražio je naš Davor Garić za IN magazin.

Možda će vam zvučati nevjerojatno, ali i zvijezdama često nedostaje samopouzdanja. I one se pitaju ''Hoću li to moći? i ''Jesam li dorastao zadatku?''

''Apsolutno svaka osoba kroz dan prolazi kroz sve te ''ups and down'', kroz sve svoje nesigurnosti. Naravno da ima trenutaka kad sam i ja puna samopouzdanja, ali naravno da ima trenutaka i kad to nisam'', govori Franka Batelić.

''Sumnja je prirodan proces u sebi, ali to je i sastavni dio stvaranja. Da ne sumnjaš, ne bi se razvijao, jel'', priča Tonči Huljić.

''Svaki dan! Svaki dan, nekoliko puta dnevno, ali onda se nekako baciš u tu rijeku, ali ovih 25, 30 godina karijere dokazuju da ipak znam plivat'', kaže Ecija Ojdanić.

Od svih procjena koje donosimo u životu, procjena samog sebe i svojih sposobnosti jedna je od najvažnijih.

''Pa kažu da su u showbizz svijetu ljudi koji iznimno vjeruju u sebe ili oni koji potpuno ne vjeruju u sebe pa se stalno dokazuju sami sebi. Ja sam u ovaj drugi. Ja se ujutro probudim i kažem ''Hoću li ja moći još jedan dan?!'' Ali se dovodem vrlo često u situacije da nemam izbora i preživim svaki put i na taj način jednostavno odradim. Moj životni moto je ''Nesigurno, ali do kraja!'', priča Damir Kedžo.

''Znaš kako to ide - svakih šest mjeseci: ''Ne, ovo nije posao za mene! Najbolje da se ja toga ostavim i da radim nešto drugo!'' I onda kažem ''Bilo bi najbolje da radim u računovodstvu!'', govori Mirna Medaković Stepinac.

''Ne bih čak rekla da sumnjam, nego se onako propitkujem na koji način ću to odraditi, hoće li to biti dovoljno dobro, i zapravo na kraju krajeva kad nešto i odradim opet ostaje pitanje ''Jesam li mogla bolje? Je li to uistinu bilo dobro?'', govori Katarina Baban.

''Ja uvijek sumnjam u sebe i najgori sam si kritičar tako da je kamilica sve ono što imam prilike pročitati od cijenjenih pera, međutim to kako se ja mogu secirat to nema nigdje. Što je nekad dobro jer te tjera da budeš bolji, ali ponekad ipak treba vjerovati sebi jer teško je inače stat pred kameru. Recimo sad imam užasnu tremu jer koje god pitanje me pitaš ja si mislim ''Kaj ću sad ispast bedasta, daj skrati Bojana'' i tak imam jedan taj glasić koji se vrti u pozadini...'', priznaje Bojana.

Ako vas vaš nedostatak samopouzdanja živcira, samo se sjetite da i hollywoodska superzvijezda The Rock često preispituje svoje sposobnosti.

''Unutarnji kritičar kojeg sam imao, i kojega još uvijek imam, ne nestaje. Vjerujem da ga svi nosimo u sebi. S tim se neprestano moramo suočavati. To je izazov kojem se moramo posvetiti. Naš unutarnji kritičar može biti iznimno glasan i snažan'', izjavio je jednom prilikom The Rock.

''Netko može izgledati sposobno. Možeš pomisliti: "On stvarno zna što radi. "Djeluje kao da ima sve pod kontrolom. Cool je. Spreman je.'' Ali nikad ne znaš što se stvarno događa iza kulisa. Nikad ne znaš kroz što netko prolazi.

I toliko puta... Zapravo gotovo svaki put, svatko prolazi kroz nešto.

Svi mi pokušavamo dati sve od sebe, pokazati se u najboljem svjetlu, izgledati na određeni način. A za ovaj sam se film morao suočiti sa svojim strahovima. Nisam imao pojma kako ću to izvesti. Jedino što sam znao bilo je da mi trebaju ljudi kojima mogu vjerovati, ljudi s kojima mogu zajedno skočiti s litice'', dodao je.

Ipak, godine iskustva čine svoje.

''Moram priznat da imam utakmica u nogama i znam se nosit sa situacijama i znam napravit i okrenut situaciju u sovju korist, da se ne vidi ako je nešto i krenulo po zlu odnosno ako nešto nemam baš pod kontrolom! To su male tajne, velikih majstora!'', priča Grubnić.

''Nakon toliko godina, više ne sumnjam toliko u sebe, ali opasno je opustiti se i povjerovat da je sve onio što ti kažeš Bogom dano!'', govori Tonči Huljić.

''Mislim da je u našem poslu jako dobar primjer su castinzi gdje često kad izađeš s nekog castinga budeš ''Ovo mi je najgore odrađen casting ikad i stvarno sam užas bio!?'', da se na kraju ispostavi da si dobio ulogu jer je netko prepoznao u tebi točno ono što su tražili za taj lik, a nekad budeš 'Rasturio sam casting, bilo je super i 100% je uloga moja!'' Na kraju ne bude. Tako da je tu negdje definitivno trenutak gdje se kod glumaca javlja sumnja jer shvatiš da zapravo shvatiš da nešto što je tebi osobno dobro, možda nekome tko traži nešto, i nije'', kaže Katarina Baban.

Evo i savjeta za sve nesigurne.

''Nikad nećeš do kraja povjerovat u sebe i bit siguran, ili možda neki hoće, ali bitno je da uz sve te neke strahiće i što ti je u glavi, samo ideš dalje. To je ona vjera koju ćeš pokazati sebi i drugima'', priznaje Filip Juričić.

''Da bi se bavio ovim poslom, javnim, zaista moraš imati samopouzdanja i ne može te prvi nečiji komentar poljuljati! Ne prvi! Ne može te ni stoti. Moraš imati to u sebi, moraš pomalo biti drzak. Ja da bih opstao ovih 20 godina ja sam nažalost ili na sreću morao izgraditi jedan određeni zid kako bih preživio! Surov je to posao, ali je to i surova istina!'', kaže Marko Grubnić.

Ali pun šljokica!

''Je, jako puno šljokica i moram priznat da ni svoj život ni svoj posao ne bih mijenjao za ništa na svijetu!'', zaključio je Marko.

