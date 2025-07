Holivudski nasljednik koji ne slijedi pravila: Otkrio manje poznate strane nemilosrdne industrije

Vjerovali ili ne, nisu svi nasljednici legendarnih imena željni krenuti roditeljskim stopama. Wyatt Russell svim se silama borio protiv glume i ne skriva zašto. Činjenica da je odrastao u jednoj od legendarnih glumačkih obitelji, pokazala mu je one manje poznate strane nemilosrdne industrije. Kako se ipak u njoj našao, doznajte u prilogu IN magazina.

Odrastao je u jednoj od najpoznatijih hollywoodskih obitelji okružen crvenim tepisima i glumačkim legendama, no svo to glamurozno blještavilo nije ga previše impresioniralo. Wyatta Russella, sina glumaca Kurta Rusella i Goldie Hawn te polubrata glumice Kate Kudson, krasi brutalna iskrenost, posebno kada se radi o industriji, čijim je vodama ipak na kraju zaplivao.



''Gajio sam veliki otpor, opirao sam se svim silama dok sam bio mlađi jer vidite sve te strane showbizinsa i nisu sve pozitivne. Jedna stvar koja je dobra u toj industriji je novac'', zaključio je Wyatt Russell.

Gluma, unatoč svim očekivanjima, nije bila njegov prvi odabir. Umjesto filmskih setova odabrao je ledeni hokejaški teren, kao golman.



''Obožavam Nizozemsku, završio sam tamo jer sam dobio ugovor kao profesionalni igrač hokeja tamo na godinu dana i to je bila najbolja godina u mom životu. Bilo je prezabavno i živio sam u Groningenu'', otkrio je.

Nažalost, niz ozljeda njegovoj hokejaškoj budućnosti zatvorio je vrata, ali otvorio prozor u svijet filma, u koji je kročio s velikom dozom skepse i opreza.



''U mladosti nemate razvijen um pa ne vidite što to čini vašim roditeljima kao mojima koji su u tome. U mom primjeru nisam vidio na koje sve načine im je ta industrija pomagala da razvijaju svoju kreativnost. Ali zato što to nije važno, ako ćete imati djecu u ovoj industriji, oni će biti zeznuti to vam garantiram, znam dovoljno primjera. Kad sam se ozljedio počeo sam gledati puno filmova i uvidio što vam umjetnost može pružiti. Ako odlučite baviti se njome na svoj način, ne onako kako vam drugi govore''.

S glumom je krenuo početkom 2010-ih i nakon nekolicine nezavisnih filmova, 2021. pridružio se Marvelovoj franšizi kao John Walker u seriji 'The Falcon and the Winter Soldier', a nakon toga nastavio s ulogom u filmu Thunderbolts.



''Uzbuđen sam zbog suradnje sa Marvelom i Disneyem i cijela glumačka ekipa je odlična. To je sve što možeš tražiti realno, zato se veselim početku snimanja'', govori Wyatt Russell.

No čak ni uloga superheroja nije poljuljala njegov prizemljen smisao za humor.



''Ima trenutaka kad se pogledam u ogledalo s kacigom i pomislim ovaj frajer mora van, mora napustiti set... Jer kaciga iz nekih kuteva izgleda loše, u smislu mogu li je skinuti molim vas. Ali onda pak iz nekih kuteva pomisliš pa ovo izgleda dosta opasno dobro'', govori.

Ipak krv nije voda, a šarm, humor i karizma njegovih zvjezdanih roditelja teče njegovim venama i čini ga pravim realnim, glumačkim osvježenjem.

