Upoznajte naše Barakudice, žensku vaterpolsku reprezentaciju: Koliko je odricanja potrebno za uspjeh?

Zenska vaterpolo organizacija

Hrvatske vaterpolistice ovog su proljeća ostvarile povijesni uspjeh - Prvi put su se plasirale na Svjetsko prvenstvo. Ove iznimno takentirane mlade sportašice pokazale su veliku dozu upornosti i želje. Koliko je discipline, boli i odricanja potrebno za uspjeh u vaterpolu, otkrile su Sanji Jurković za IN magazin.

Iako je vaterpolo najtrofejniji sport u Hrvatskoj, i iako su dečki ljestvicu postavili poprilično visoko, našim vaterpolskim reprezentativkama to ne stvara problem, već dodatnu motivaciju.

''Ma ne smatramo to kao neki pressing, nego smatramo kao motiv da nastavimo dalje još jače, da znamo da imamo nekoga tko će nas pogurati, imamo nekoga tko će nam dati neki dobar savjet, ali mislim da na nama da još radimo i da još napredujemo, pa ćemo jednog dana doći mi kao muški, nadajmo se'', govori Iva Rožić, vaterpolistica.

A na taj su put zakoračile malim, ali sigurnim koracima. Djevojke su, naime, ostvarile povijesni uspjeh plasmanom na Svjetsko prvenstvo u Singapuru.

''Odličan je feeling u ekipi. Jako smo zadovoljni i sretni i velika nam je čast i privilegija prvi put predstavljati Hrvatsku na tako velikom prvenstvu'', dodala je Iva Rožić.



Njihova izbornica danas s ponosom gleda cijelu jednu generaciju djevojaka, koje je, na neki način, odgojila.

''Dobila sam ih kao curice. Sad su to sve već mlade, uspješne djevojke, vrhunske sportašice. Meni su sjajne i vesele i raspoložene, jako vrijedne, radišne, ali kad vam dođe utakmica mogu one biti i vrlo opasne. Ta tranzicija, gledati njih ako su bile male, sitne sad su već narasle, prešle su me, više su. Lijep osjećaj, ne znam koliko trenera ima tu mogućnost odgojiti jednu reprezentaciju od početka, od juniorske kategorije, mlađe juniorske i biti s njima u seniorkama'', govori Mia Šimunić, izbornica hrvatskih vaterpolistica.

A koliko se ljubav prema ovom sportu prenosi s koljena na koljeno, živi je dokaz i Jelena, čijih se čak sedmero braće i sestara bavi istim sportom.

Tko je Jelenu Butić zarazio tom vaterpolo groznicom?

''Pa otac je zaslužan, on je igrao vaterpolo i najstariji brat je krenuo i lagano svi njegovim stopama, ali evo vaterpolo je top sport, svaki dan smo u bazenu, igramo, tako da ne mogu se požaliti'', rekla je.

Razgovara li se kod njih doma o ičem drugom osim o vaterpolu?

''Je, ovaj, za ručkom komentiramo vaterpolo, ali poslije nema vaterpola ili škola ili općenito, tako da nije samo vaterpolo'', govori.

Iva je u vaterpolu također završila slijedeći očeve i bratove stope, a budući da je po struci frizerka, djevojke se, šali se, ne trebaju brinuti za stylinge na bazenu.

Tko se najviše voli srediti, našminkati? Je li Iva zadužena za frizure?)

''Jesam. Obožavam to, volim modu također. Volim se srediti kad god imamo slobodan dan, vikend, nešto. Uvijek se volim srediti jer ipak žensko je smo morali malo biti ta privlačna strana'', govori Iva.

Jer vaterpolo, kažu, ipak ostavlja svoje tragove…

''Pa ostavlja vaterpolo tragove preko ljeta, pogotovo nama u jednodijelnom kupaćem. Kad se skinem imam jednodijelni kupaći ispod sebe, tako da to su najveći tragovi i kapica obavezno'', govori Jelena.

''Ovo je malo divlji sport, kako bi ja rekla. Te cure se vole grebat, tako da meni vrat uvijek bude pun ogrebotina, tako da tu se najviše kod mene primijeti'', dodala je Iva.

No nemojte misliti da se ove djevojke ne znaju zauzeti za sebe. Iako se s neumjesnim komentarima nisu susretale, u obranu njihove časti svakako bi prva skočila izbornica, koja kaže da se ove djevojke, zahvaljujući sportu, osjećaju sigurno u vlastitoj koži.

''Pa uglavnom se djevojke ne srame svoga tijela, ali evo kroz ovih 20-a godina rada na bazenu sa djevojčicama, naravno da smo imali slučajeva gdje su one i malo sramežljivije, malo se zaklanjaju, malo se sakrivaju, ali evo nekako kroz i rad na sebi, i rad u bazenu, i razgovore sa nama trenerima, vidite tu jednu transformaciju. Znači jedna djevojka koja je imala pognuta ramena, koju je bilo čak i sram, pa i strah možda proći u javnosti, u kupaćem nakon nekih šest mjeseci do godinu dana, vi vidite nju kako ona ispravila svoje držanje, kako joj više nije problem, pa hoda naravno normalno u kupaćem. Dakle, tu je zapravo samo bitno i prihvaćanje sebe, onoga što radite i onoga kako izgledate. A sport, sport tu radi jako veliku ulogu'', zaključila je Mia Šimunić.

Jer upravo zahvaljujući vaterpolu, naučile su voljeti svoje tijelo i zauzeti se za sebe. Ispod kapice i jednodijelnog kupaćeg kostima, ne kriju se samo sportašice, već i mlade žene koje znaju svoju snagu – u bazenu i izvan njega.

