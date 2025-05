Upoznajte jake single žene: ''Najprije trebaš biti sama sebi partner i prijateljica''

U svijetu koji se brzo mijenja i svi traže savršenog partnera, razgovarali smo sa ženama koje su već našle najvažniju stvar - sebe! Svaka od njih – Alka, Nina, Anđa i Nives svojim životom i karijerama dokazale su da biti single nije nikakva prepreka za uspjeh. Upravo suprotno, to je prostor za rast, kreativnost i prepoznavanje vlastite snage.

Ako mislite da je biti u paru ključ za sreću, postoji cijela vojska žena koje su dokazale suprotno. One su samostalne, snažne i ponosne na to što su stvorile vlastiti svijet, onaj koji ne ovisi o nikome osim o njima samima.

''Jer su ti muškarci zapravo samo jedna velika smetnja, jesam tu nešto koračala sitnim koracima dok sam imala svog partnera, ali kad je on ostao po strani krenulo je znatno većim koracima, uspješno i aktivno radim na održavanju single statusa'', govori Nives Celzijus.

''U životu sam idealizirala frajere, ali ga nisam našla onog pravog, to je bilo nemoguće, tako poštenog jakog hrabrog prelijepog frajera ja nisam nigdje susrela'', govori Alka Vuica.

Alka Vuica - 2 Foto: In Magazin

Takve utege, kako ih zove Nives, davnih je dana prozrela i Nina. I nije da u svoj život nisu puštale partnere, no biti s nekim samo da nisi solo, ne dolazi u obzir.

''Zapravo na pola biti sretna, mislim da to nije punina života. Meni je život prekrasan i ja sam kako Seve kaže sretna žena, zar to nije očigledno, zato što ostvarena sam sama za sebe i sama sa sobom pomirena'', govori Nina.

''Kad sam bila mlada uvijek sam mislila da ću naći dušu svoje duše, kako je govorila moja mama, ali eto nije mi uspjelo'', kaže Alka.

Alka Vuica - 2 Foto: In Magazin

Biti solo nije nikakva slabost. To je sloboda! Sloboda da odlučujete o svom vremenu, energiji i snovima. Nema ničeg lošeg u tome da se volite upravo onakve kakve jeste, bez potrebe da vas netko upotpuni. Jer solo žene nije problem osvojiti. Problem je ostati vrijedan njihove slobode.

''Trebaš biti prije sam sebi partner i najbolja frendica i podrška, i naravno da želim partenra, ali najprije ja moram postati cjelovita i onda kad mi neće trebati, onda će se to dogoditi'', govori Anđa.



''Nisam tipično žensko, raznježenu ćes me vidjeti doma u četiri zida, ali na van sam uvijek jak, čvrsta stamena kamena, ali nije to tako, u svakom slučaju teško je, bilo bi lakše da sam našla nekog partnera da me pratio'', govori Nina.

''Netko tko mene zaista voli ovakvu kakva zaista jesam, netko tko ne voli onu Ninu sa scene, poštuje to što radi, ali tog čovjeka kakva ja jesam, tko me neće mijenjati. Moj prijatelj kaže, joj daj molim te čitala si previse romana to ne postoji, ali ja vjerujem da to postoji'', kaže Nina.

Nina Badrić - 3 Foto: In Magazin

Kad ste svoji, najljepše stvari tek dolaze. Nema ograničenja, nema kompromisa, samo snaga, strast i neograničene mogućnosti. Pa, podignite glavu, jer single život je pravo čudo. To nije status , to je izbor. I vjerujte, to je najmoćniji izbor koji možete izabrati.

