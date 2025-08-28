Upoznajte mladu Solinjanku koja je od splitskih Bačvica dospjela do svjetskih modnih pista!

Hana Grizelj, mlada Solinjanka, trenutačno je najuspješnija hrvatska manekenka u svijetu. Početkom godine postala je prvi model francuskog modnog diva, a ide joj i u ljubavi: Već je četiri godine u sretnoj vezi s brončanim olimpijcem Tonijem Kanaetom. Haninu životno-modnu priču donosi naš Gordan Vasilj.

Od profesionalne odbojkašice do zvijezde svjetskih pista – najkraći je opis životnog puta 25-godišnje Hane Grizelj. Visoka 180 centimetara, s mjerama 84-62-90, u siječnju je postala zaštitno lice Givenchyja te snimila božićnu kampanju za tu slavnu kuću.

"Počela sam s njima raditi na jedan dan i otad nisam otišla. Sve kolekcije šivaju se po mojim mjerama, svaki komad moram probati", ispričala je Hana.

Njezin modni put započeo je još sa 17 godina, kada ju je na splitskim Bačvicama zapazio agent Marko Lovrić. Iako je isprva mislila da će joj manekenstvo biti samo džeparac, vrlo brzo postalo je njezin život.

"Svi su mi govorili da iskoristim priliku, da će trajati godinu, dvije, ali evo, već sedam godina sam u tome. Posao je blještav i glamurozan, ali i nesiguran te površan – to su mu najveće mane", iskreno priznaje.

Njezina prva modna postaja bio je Milano, gdje je zadivila Donatellu Versace.

"Očekivala sam strogu ženu, a zapravo je jako pristupačna. Ona me osobno izabrala za Versace exclusive."

Nakon Milana uslijedile su revije u Parizu, Londonu i New Yorku, gdje dijeli pistu s najvećim svjetskim imenima.

"Neke djevojke se drže kao zvijezde, imaju vlastite kamp kućice i zaštitare, poput Kendall Jenner. No Gigi Hadid i Irina Shayk su jako pristupačne, razgovaraju sa svima. Nosila sam revije i s Naomi Campbell, Claudiom Schiffer i mnogima drugima."

Pozitivna iskustva s kolegicama su brojna.

"Eva Herzigova mi je posebno ostala u sjećanju. U svojim godinama još uvijek pojede pistu – prekrasna žena."

Zbog Givenchyja se preselila u Pariz, a radni dan joj traje od 9 do 18 sati. Ipak, svaki slobodan trenutak koristi za dolazak kući.

"Dalmacija mi puni baterije. Najviše mi nedostaju moji ljudi, sunce i more."

Najveća potpora su joj obitelj i dečko Toni Kanaet.

"Od početka smo na daljinu i navikli smo funkcionirati tako. Imamo čvrste temelje."

Na pitanje o vjenčanici kaže: "Nosila sam brojne, a svoju zamišljam potpuno jednostavno. Voljela bih da mi je Givenchy kreira."

Prije modelinga, Hana je 14 godina igrala odbojku u klubu Marina Kaštela. Sport ju je naučio ustrajnosti: "Ako se nekom ne sviđam na castingu, bit će drugi. Nije svatko za svakoga i to je u redu."

A jedno je sigurno – za ime Hane Grizelj, koja uskoro ponovno izlazi na pariški Tjedan mode, tek ćemo čuti.

