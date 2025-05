Marcela Oroši priznala da je podcijenila pjevače narodne muzike: ''Vrlo je to zahtjevno!''

Rasplesala je cijeli studio, razveselila žiri i po drugi put odnijela pobjedu u showu. Marcela Oroši kao Vesna Zmijanac oduševila je kolege iako je od ove transformacije najviše strahovala. Tko joj je pomogao u pripremi pjesme "Kazni me, kazni" i zašto je vokalno podcijenila takvu vrstu glazbe, saznajte u prilogu IN magazina.

Na pobjednički tron u showu Tvoje lice zvuči poznato još jednom je zasjela Marcela Oroši, ovog puta s transformacijom u Vesnu Zmijanac, što ju je u potpunosti iznenadilo.



''Da mi je netko rekao da ću ikad u svojem životu pjevat Vesnu Zmijanac 'Kazni me, kazni' ne bih mu vjerovala i na kraju se to dogodi u najgledanijem showu na Novoj TV. Stvarno sam se dala u tu transformaciju zato što je onako totalno drugačije od onog što slušam i volim'', priznala je.



Takav žanr glazbe nije joj blizak, a evo kako je bilo imitirati Vesnin glas i stas.



''Vokalno mi je bila zahtjevna, ja sam stvarno podcijenila pjevače narodne muzike, nije to lako. Stvarno sam se dala u to i očito se to vidjelo, ali stvarno sam se zabavila na toj pozornici. Martina i Ivana Husar su mi stvarno puno pomogle, ali moram naglasit da mi je jako pomogla i Stela Rade, ona mi je otkrila neke trikove i stvari na koje moram pazit jer sam koristila dosta tehniku pop-pjevanja i morala sam to bacit sa strane i dat se u pjesmu 'Kazni me, kazni''', priča Marcela.



Time nam je otkrila da si kandidati itekako međusobno pomažu i bodre jedni druge unatoč tomu što su konkurencija.



''Ono što se najviše osjeti je ta potpora, čak nije neki konkretan savjet tehnike pjevanja, nego savjet 'Super si, možeš se više dat u glumu', čisto se znamo savjetovat prije samog nastupa'', govori Marcela.



Marcela nam je priznala da još nije dobila preobrazbu u pjevačicu koju je priželjkivala na početku showa.



''Prije nego što sam ušla u show sam rekla da mi je želja Tina Turner i nisam to dobila, ali ja sam rekla da mi je Vesna Zmijanac balkanska verzija Tine Turner, ta kosa divlja, kožni outfit, oskudno i je i nije, outfit i taj cijeli izgled, najviše sam uživala u tome'', kaže.



U nedjelju uskače u muške cipele.



''Jako volim Vladu Kalembera kao vokalista i ima tu neku posebnu boju glasa i tu rašpu koju ja imam, ne u toj mjeri kao Vlado, ali ovog puta uživam i u pjesmi. Razlog zašto uživam u muškim transformacijama je što ne moram nosit štikle, volim štikle, ali punija peta, a najčešće u ženskim transformacijama stave nas u tanke visoke štikle i tu se ja lomim'', priznaje Marcela.



Zato u nedjelju neće biti krša i loma. Kako će se Marcela snaći kao Vlado Kalember, ne propustite saznati u idućoj epizodi omiljenog showa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.