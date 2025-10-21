Po čemu je tako poseban San Sebastian? Turistička destinacija koju je proslavila španjolska kraljevska obitelj!

U sljedećoj priči vodimo vas na granicu Španjolske i Francuske - u baskijski grad San Sebastian. Jedno od najpopularnijih ljetovališta u zemlji, koje je kao turističko odredište proslavila španjolska kraljevska obitelj. Kolijevka je baskijskog cheesecakea, raj za surfere i grad u kojem ćete čuti jedan od najstarijih europskih jezika.

San Sebastian - grad na sjeveru Španjolske, na samoj granici s Francuskom. Pravi raj za surfere i gurmane, grad prepun restorana s Michelinovim zvjezdicama i ukusnih zalogaja tzv. pinchosa koje možete pojesti s nogu. Radni je dan, 13 sati. A plaža prepuna. Surfanje je ovdje način života.



Za Josuu su valovi okej, no mogli bi biti i bolji, kaže. Naučio je surfati prije 30 godina i nijedan mu dan ne prođe bez ove aktivnosti. Za njega, ipak, ne surfaju svi isključivo iz ljubavi prema ovom sportu.

''U 80-ima, 90-ima je to bila prava kultura, sada je to više moda. Sada ljudi dolaze surfati a nisu pravi surferi, žele se pokazati, nemaju to u sebi. u 90-ima su to bili pravi surferi'', smatra Josua.

Na pitanje kako je živjeti u ovako prekrasnom gradu, tik pored mora, odgovara.''Dobro je, mirno. Chill. I hrana je dobra'', govori Josua.Nakon što smo nakon dnevne doze surfanja krenuli prema gradu, odmah smo naišli na slastičarnicu s najpoznatijim kolačem u Baskiji - riječ je o baskijskom cheesecakeu. Evo po čemu se razlikuje od običnog cheesecakea.''Svi se sastojci pomiješaju i stave u pećnicu. U usporedbi s drugim cheesecakeovima koji imaju dolje podlogu od keksa, svježi sir'', objasnila je Carmen.Ovaj baskijski cheesecake nastao je upravo u San Sebastianu. Izrazito je mekan i jako kremast zbog visokog udjela sira i kratkog pečenja. Turisti su oduševljeni, a povratne informacije najčešće su:''Da je najbolji kojeg su probali. Ovaj im se okus najviše sviđa''.Pa imaju i nekoliko različitih okusa, poput onog s pistacijom ili čokoladom koji trenutačno nude.

Da su ljudi ovdje pravi gurmani, priča nam i turistička vodičica. Vaš posjet ne može proći bez da probate dobar jamon - odnosno pršut, a za ručak ili večeru nerijetko ćete dobiti stejk.



''Obožavamo kuhati, imamo recepte za bakalar, dobro meso. Obožavamo slaviti svaku sitnicu, kad odete van i pronađete dobro mjesto za ručak ili večeru to je ono što mi nudimo. Svaki put kad odemo van uživati prvi pincho koji jedemo su gilda, kroket s txacolijem''.



Txacoli je njihovo domaće vino, a upravo uz njega najčešće jesu pinchose, male zalogaje koji dolaze u raznim kombinacijama,



''U svako doba. Za doručak, ručak, večeru. Za feštu, uvijek su tu pinchosi''.



Neki barovi nude čak 55 vrsta pinchosa. Riječ je o komadu kruha koji je obogaćen s raznim namazima, morskim ili mesnim dodacima.



''Najčešće naručuju stranci, ljudi iz SAD-a, Francuske, Uk. Dođu i naruče neki od pinchosa''.

Iako su posljednjih mjeseci iz Španjolske stizale vijesti o prosvjedima protiv turista, u Baskiji, kažu nam, nije tako.



''Ja isto puno putujem. Nije pošteno ako ti putuješ, a ne želiš turiste. Sve je do rescepta. Moraš poštovati kulturu i dobrodošao si'', kaže.



''Baskija je drugačija jer smo mi mlada destinacija pa pokušavamo izbjeći pogreške koje su napraviti na jugu. Mediteranski dio se guši u turizmu. Mi pokušavao napraviti ravnotežu između lokalaca i turista. Kako? Nudeći visoku kvalitetu i visoke standard''.

Baskija je posebna i po tome što se ovdje govori drugačijim jezikom baskijskim!



Baskija je posebna i drugačija od ostatka Španjolske. Žive na svoj način, onako kako im odgovara. Ako se ikad uputite u ovu španjolsku pokrajinu ne propustite posjetiti grad Bilbao koji je procvao pojavom Guggenheim muzeja i čarobni San Sebastian čiju smo vam magičnost u ovim minutama nakratko pokušali dočarati.

