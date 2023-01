Transformacije slavnih Hrvata pred kamerama našeg IN magazina, pogledajte koliko su se promijenili od 2009. godine!

U proteklih 14 godina ekipa In magazina pratila je domaće zvijezde koje su pred njihovim kamerama odrastale, slavile uspjehe, plakale kad je bilo teško, mijenjale profesije, ali i izgled i ljubavne partnere te o svemu tome za IN Magazin govorile bez zadrške. Koliko su se Severina, Maja, Thompson, Škoro, Ella i druge domaće zvijezde promijenile od 2009. do danas, istražio je Davor Garić!

Palimo vremeplov i putujemo u 2009., kad se emitirao prvi IN Magazin. Maja Šuput i tada je svake subote pjevale na svadbama, žarila i palila medijskim stupcima i živjela s motom ''Što na umu, to na drumu!''



''Ja sam jedanput rekla ''Pa ja da sam muško, ja bih hodala sama sa sobom!'' Baš sam dobra, znaš! Ja kad sam u vezi ja sam najveća ženica ikad. Ja možda ne znam najbolje očistiti stan, ali ja ću uvijek dok si ti na poslu dovest onu ženu koja čisti, da ti ni znaš, čovjek kad dođe doma pored mene se osjeća kao gospodin čovjek! Što je vrlo bitno, ali naravno tražim ja puno stvari zauzvrat'', rekla je Maja Šuput u intervjuu za In magazin 2009. godine te dodala.



''Stvarno želim kao svaka normalna žena jednog dana biti majka. Mislim da ću bit jedna super mama. Mislim da ću ja taj dio obavit odlično, ali mora biti pravi tatica!'', pričala je Maja tada.



U međuvremenu su joj se ispunili svi snovi. 14 godina kasnije uživa u majčinstvu, idiličnom braku i poslovnim uspjesima. Evo kako je 2009. izgledala i o svojoj ljepoti govorila Severina.



''A šta ja znam, ja ne mislim ni da sam nešto naročito lipa ni baš pametna, ali evo smišna sam!'', šalila se tada.



2009. joj je obilježio koncert u Beogradu, nakon kojeg su u medijima osvanuli neobični naslovi.



''Kad smo imali koncert, onda me nazvala novinarka i pitala kako osjećam nakon koncerta. Ja sam joj rekla da se osjećam kao hodajuća koža, da nemam ništa iznutra da sam sve ostavila na sceni. Sutradan sam pročitala da se osjećam kao koza na mehanički pogon bez mozga! I tako!'', rekla je tada Severina.



Seve i danas drži titulu jedne od najvećih zvijezda regije i ponosna je majka. S obzirom na životne situacije kroz koje prolazi godinama, a i dalje ne silazi s vrha popularnosti - rekli bismo - Seve je žena lavica.

Teško biste pogodili što je Nina Badrić radila te 2009. ! Zakoračila je u glumačke vode.



Nina je glumila u predstavi Vaginini monolozi, ali i osvajala glazbene nagrade. Danas nešto ozbiljnijeg stila, no s jednakim šarmom i osmijehom uživa u plodovima svojeg rada. Te se 2009. pojavila i na jednom crvenom tepihu. Nina i Snježana Schillinger odjenule su identičnu haljinu. Dvije operne dive Sandra Bagarić i Martina Tomčić Moskaljov zablistale su u crno-bijeloj kombinaciji, Tina Katanić u ''haljinici boje lila'', a možda prepoznate Lanu Klingor Mihić i Marka Grubnića. Tu je bila i Vanna.



A sjećate li se Graše iz tog vremena?



''Volim sam sebi birati odjeću. Čak i kad sam radio s nekim ljudima, volim da nekako ja budem koji kažem da l' mi se nešto sviđa. Ne bih nikada na sebe stavio nešto što mi nije dobro'', rekao je.



Danas je Grašo jedna od najtraženijih domaćih zvijezda, ponosni suprug i tata. Njegov kolega glazbenik Miroslav Škoro 2009. je napisao naslovnu skladbu za seriju Najbolje godine i poručio.



''Često nam se zna dogoditi da su nam najbolje godine prošle, ali mi to shvatimo tek poslije!'', rekao je Miroslav Škoro.



Škoro je u međuvremenu politiku ostavio iza sebe i vratio se glazbi, no strast za kuhanjem i dalje je ista. Marko Perković Thomspon tada je imao nešto drugačiji stil.

''Nemam se vremena šišati se pa nešto moram napraviti'', rekao je tada.



Danas su ga prekrile sijede, no njegove pjesme obožavatelji još više vole.



Baš kao i danas, kad se bori sa zloćudnom bolešću, Ćiro je i tada bio veselog duha te uvijek spreman na šalu.



Samo će se istinski poznavatelji showbizz zbivanja sjetiti da je Ella Dvornik 2009. bila promotorica jednog kluba za odrasle...



''Ovdje se događa magija! ovo je naš klub!'', pričala je Ella tada.



Ali i voditeljica!



Danas je ova dama potpuno promijenila stil i profesiju, majka je dviju djevojčica, a njezine objave samo na Instagramu prati više od pola milijuna obožavatelja.

