Tony Cetinski otvorio dušu o svojoj najvećoj životnoj snazi: ''Takvu sam ženu sanjao!''

Tony Cetinski je prošle subote rasplesao Zadar. Na koncert za pamćenje doveo je i goste, među kojima su bili Jakov Jozinović i Giuliano. Na Višnjiku je bio i naš Gordan Vasilj. Tony je progovorio o ulozi djeda, bezuvjetnoj ljubavi sa suprugom Dubravkom te otkrio zašto će ipak ošišati kovrče.

Zadar je proteklog vikenda bio u znaku Tonyja Cetinskog, koji se nakon 16 godina vratio na Višnjik i trosatnim spektaklom oduševio publiku.

''Bilo je fenomenalno. Na našim koncertima je inače glasno, ne mogu sad lagati, ali ovo konkurira za jedan od jačih koncerata.'', rekao je Tony.

A ima neka posebna veza između jednog od najvećih pop glazbenika ovih prostora i Dalmacije, koja traje još od početka njegove karijere prije 36 godina.

''Onda ti menadžer kaže 'nisi još toliko poznat, pazi kad izađeš, nemoj se razočarati, u Splitu ti možda neće pljeskati nakon pjesme, u Zadru ćete isto malo gledati čudno, u Dubrovniku Bože moj, tamo ti je teška publika, pazi samo kad izlaziš na binu, nemoj se razočarati. A meni je u tim gradovima uvijek bilo najbolje. Znači, neka veza postoji, je li to taj dišpet što i mi Istrijani imamo pa ono 'e pa baš te koji su najteži sad ću zabaviti najviše.''

Brojna publika s velikim oduševljenjem pozdravila je i Tonyeve glazbene goste: Jakova Jozinovića, Giuliana, Juru Brkljaču, Mihaela Kvorku i mladog Leonarda Radosa.

''Iznimno cijenim Tonya kao glazbenika i mislim da on stvarno drži neke standarde na našoj glazbenoj sceni i da se možemo svi ugledat na njega i njegovu glazbu.'', rekao je Jakov.

''Ja volim Tonya kao čovjeka, pusti ga kao pjevača, on kao čovjek meni paše, ovo je bilo super večeras. Da ne živim u Splitu, živio bih u Zadru.'', dodao je Giuliano.

''Ono što je najjače od svega što me ljudi stalno pitaju, ej, jel se ti još čuješ s Tonyem, a to traje još otkad smo se upoznali i on je uvijek tu i stvarno pomaže mi puno i on i njegova žena Duda.'', izjavio je Jure Brkljača.

''Kad sam saznao da ću nastupiti nisam mogao vjerovati, mislio sam da sanjam. Ja zapravo nemam tremu nikad jer iako pogriješim, ja sam još dijete, imam još toga za popraviti koliko god mogu i hoću.'', izjavio je Leonardo radoš.

20-godišnje slavonsko čudo ekskluzivno nam je otkrilo da je zbog meteorskog uspjeha trenutačno morao ostaviti fakultet po strani, ali da će ga sigurno završiti. Na pitanje tko mu je od kolega, osim Tonyja Cetinskog i Lorene Bućan, izrazio potporu, odgovara.

''Nije ih bilo nešto previše puno. Ivana Kindl mi je neki dan poslala lijepu poruku, Nina Badrić mi je javno poslala poruku podrške na čemu sam ja jako zahvalan.'', otkrio je Jakov.

Tijekom impresivne Tonyjeve karijere bilo je i padova, a miljenik publike nam je otkrio kako se s njima nosio.

''Što više od onog realnog koliko vrijediš poletiš na veću visinu to je manja vjerojatnost kad neminovno dođe pad, a padovi su normalni, to je dio svega i života i karijere, to je manja vjerojatnost da ćeš preživjeti taj pad. Znači, drži se, budi realan, budi to što jesi, budi na zemlji i taj pad će biti mekši, amortizirat će se i lakše ćeš moći ustati.'', zaključio je Tony.

A sve je, kaže, lakše kad uz sebe imaš pravu ženu. Upravo je supruga Dubravka pjevačeva najveća snaga.

''Aaa draga moja, ona je jako dobra, draga i privržena i baš sam tako nekakvu ženu sanjao kad sam bio još u srednjoj školi, tako da to je to.''

56-godišnji Istrijan već tradicionalno ne nastupa za blagdane i priznaje - jedva čeka Badnjak i Božić, kada bi mu u posjet iz Njemačke trebali doći sin Christian i četverogodišnja unučica Elena.

''Da, doći će unučica, nadam se za Božić. Ona jedva čeka, pecala je sa mnom, sad je počela pecati s nonetom i sad je to svaki put kad se čujemo 'kad ćemo pecati?', tako da ćemo ići u ribe 100 posto.''

Nakon što je prije 10-ak dana predstavio novi imidž, zavezavši kosu u mušku punđu, čime je mnoge podsjetio na svoje početke karijere, slijedi nova promjena.

''Ošišat ću se ja, ne mogu već mi je dosadilo'', smije se Tony.

''Ma blizu sam da se ošišam, ne da mi se to. Znaš ono, kad si na kratko, na ćelavo, samo se obriješ malo i ideš dalje, a ovako moraš trošiti gel i meni se kovrča kosa i onda ju moram izravnati, vezati, nekako to pripitomiti na glavi, to nije lako, tako da već mi je nekako dosadila.''

