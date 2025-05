Start prema boljoj budućnosti! Utrka Wings for life ove je nedjelje u Zadru!

Tisuće sudionika ovogodišnje utrke Wings for life u Zadru čeka u niskom startu. 4. svibnja ponovno će se ujediniti kako bi trčali za one koji to ne mogu. Lica Nove TV uživo će pratiti ovaj humanitarni spektakl, a što gledatelji mogu očekivati, doznajte u nastavku.

Wings for Life World Run je utrka u kojoj zajedno sudjeluju natjecatelji u kolicima i trkači; profesionalci, rekreativci i oni željni dobre zabave.

Svake godine privuče tisuće ljudi, a i ove nedjelje naša će televizijska lica prenositi ovaj spektakl uživo. Vlado Boban i Mia Kovačić vodit će prijenos.

"Meni ti je to uvijek velika čast. S obzirom da ja uvijek gledam, znaš, kako završava jedna godina, to je recimo Ana Rukavina, a kako počinju sve najljepše stvari, to je Wings for Life. Tako da uvijek to proljeće i prijelaz prema ljetu provodimo u Zadru i stvarno je genijalno vidjeti tu masu trkača. To je stvarno prekrasno vidjeti i mislim da neću biti toliko skromna i reći da zapravo najljepše slike idu upravo s naše obale", rekla je voditeljica Mia Kovačić.



"Taj osjećaj u Zadru je stvarno neopisiv, znam da zvuči kao klišej, ali svatko tko nije bio na Wings for Life, probajte se prijaviti ili makar dođite osjetiti atmosferu - deset tisuća ljudi nasmijanih na jednom mjestu s dobrom vibrom, uživancija za raditi", istaknuo je novinar i urednik Vlado Boban.

U ulogu terenske novinarke na ovogodišnjoj utrci uskočit će Sara Duvnjak.



"Dakle, ja ću odrađivati sve ono što odrađuju trkači prije utrke, to ću vam malo popratiti i popričati s njima, vidjeti kako se pripremaju, je l' piju dovoljno vode, je l' su se pripremali prije same utrke, kako se osjećaju", rekla je novinarka Sara.

Utrka se održava istovremeno u cijelom svijetu, u 13 sati po lokalnom vremenu, s jednim ciljem - učiniti ozljede leđne moždine izlječivima!



"Najljepši trenutak mi je start. Start je onako najbolja atmosfera i tih nekoliko minuta prije starta na sve te trkače. Čak i oni najnabrijaniji koji su došli istrčati 50, 60 km su nasmijani, taj kompetitivni gen je manje izražen, pogotovo ljudi koji su sportaši s invaliditetom, kad vidim koliko to njima znači, onda ste baš onako ispunjeni", rekao je Vlado Boban.

4. svibnja 2025. svi sudionici Wings for Life World Run utrke ponovno će ispisati povijest, a atmosferu ovog spektakla pratite u programu Nove TV!

