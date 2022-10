Tedi Spalato sasvim iskreno o tome zbog čega ne pjeva za dočeke Nove godine: ''Ma za Novu ne...''

U gradu podno Marjana u sklopu prvog mjeseca gastronomije održana je manifestacija "Štorije o vinima". Dalmatinski vinari predstavili su vina autohtonih i gotovo zaboravljenih sorti koje su mogli probati Splićani i njihovi gosti. Degustaciji nisu odoljela ni poznata lica, tako je Tedi Spalato za In magazin otkrio ide li uz vino uvijek dobra pjesma, dizajnerica Anamarija Asanović o hrani kojoj ne može odoljeti, ali otkrivamo zbog čega Tedi ne voli pjevati za doček Nove godine.

Često se čuje kako je jedna čaša vina na dan dobra za zdravlje. Gdje bolje ispitati tu teoriju nego na "Štoriji o vinima". Dalmatinski vinari su udružili snage i predstavili sve ono na čemu su mukotrpno radili. A gdje se nađu dobra kapljica i ukusna hrana, ne manjka kušača.



"Volim dobre bokunčiće, ne bokune, nije stvar u količini nego u aromi tako je i sa vinima, ne volim puno ali volim dobra vina. Uistinu ako se radi o kvalitetnim vinima onda je to jedan proces koji ide uz određeno jelo pa se to onda blago degustira ili mu se dozvoli da se on prozrači ili predstavi na pravi način'', rekao je Tedi Spalato.



"Od vina više volim bijelo, lakše mi je, nikako da se na to crno naviknem. Trebalo bi njega početi piti jer kažu da je dobro za krv, ali eto volim bijelo onako da ne rizi'', kaže Anamarija Asanović.



Uz čašicu kvalitetnog vina, pjesma krene sama od sebe. Upravo iz tog razloga kažu da su ta dva spoja neraskidiva, a s tom činjenicom slaže se i Tomislav Mrduljaš, koji zna prepoznati dobru pjesmu.



"Mislim da ovdje stvarno uz ovo vino i ovu pravu spizu ide jedna lijepa naša dalmatinska pjesma koja će na neki način zaokružiti tu cijelu priču.", kaže Tomislav Mrduljaš, organizator Splitski festival.



"Ako je dobro vino pa onda se to zaokruži s raspoloženjem čovjeka onda je pjesma na pravom mjestu", kaže Tedi Spalato.



A upravo nove pjesme nastaju u Tedijevoj glazbenoj radionici, naime, on se odlučio uhvatiti u koštac s nešto drugačijom produkcijom od one koja prevladava u današnjem vremenu.



"Jedan mi je album studijski gotov, drugi radim ja kod kuće. S jednom starom tehnologijom analognom koju sam revitalizirao. Ja sam uvijek pokazivao sklonost da s rukom nešto napravim tako da sam zahvaljujući prijateljima iz Amerike dobio alate za set up za restauraciju i gradnju gitara", otkrio je Tedi Spalato.



Iako su naši glazbenici već počeli dobivati ponude za nastupe u novogodišnjoj noći, Tedija to ne zanima jer priznaje kako on nije pjevač za takva događanja.



"Ja ne mogu za Novu godinu funkcionirati, jednostavno to su prigode kad se ljudi vesele i sve moje pjesme bi ih u 10 manje kvarat uspavale. Tako da na Novu godinu ne, ne", objasnio je Tedi Spalato.



Ali nam otkriva koga bi on volio poslušati na dočeku.



"Dobro pitanje! Od naših za Novu godinu bi slušao, ali on više ne pjeva, slušao bi Bana. Marijana Bana i Daleku obalu. Ali on bi tu trebao biti ali nažalost više ne pjeva. I slušao bi dobre klape, ali bez instrumenata, samo acapella da pjevaju.", kaže Tedi Spalato.



Možda se Tediju glazbene želje i ostvare, kao i Anamariji one modne, naime, nakon prošlogodišnje revije u Milanu, novu kolekciju želi predstaviti u Zagrebu.



"Pa bit će onako lijepih elegantnih haljina kojima sam naglasak dala na leđa. Raznovrsni su izrezi na leđima jako je ženstveno, profinjeno i lepršavo.", kaže Anamarija Asanović, modna dizajnerica.



A tko zna, možda se upravo u Anmarijinoj novoj kolekciji pronalaze i haljine koje će biti dostojne za zabljesnuti u najluđoj noći u godini.



