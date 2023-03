Znali smo da je jedna od naših najljepših glumica talentirana za pjevanje, a čini se da joj i ples itekako leži!

Ona ne samo da je talentirana za glumu, već i pjevanje, a čini se da joj leži i ples. Tara Thaller ovih je dana izdala svoj novi singl ''Sjajim'', a njegovi taktovi odzvanjaju i na plesnim probama. U nedjelju će s mentorom Mateom Cvenićem otplesati slowfox i još jednom pokazati svoju svestranost.

ara Thaller i Mateo Cvenić u trećoj su emisiji showa otplesali cha-cha-cha. Ovog tjedna u pripremama su za novi ples. Na plesni podij donose…

''Ove nedjelje imamo slowfox. Dosta zahtjevan ples, izazovan ali mislim da će to Tara vrhunski odraditi'', otkrio je Mateo Cvenić.

Pod mentorstvom Matea Cvenića Tara je potvrdila svoj talent za ples. Od ranije je već pokazala da je gluma ono u čemu uspješno plijeni pozornost. A čini se i da će tako biti i u glazbi:

''Jedna od velikih želja mi je mjuzikl, koji je zapravo poveznica i pjevanja i glume, i plesa i nekako tog segmenta plesa me dosad najviše bilo strah, ali kako idem sad i radim s Mateom, kroz sezonu odnda si msilim sve se može ako radiš'', govori Tara.

Nakon što je prošle godine započela glazbenu karijeru singlom "Oteta", ovih je dana predstavila novu pjesmu "Sjajim"...



''Pjesmu i videospot snimila sam još prije početka plesa. Imamo osjećaj da nemam vremena ni za što drugo, ali uživam u tome'', priča Tara.

No u tom nedostatku vremena Tara svakako sjaji i odiše zadovoljstvom. A čini se da joj ni mentor nije ostao imun na njezine pjesme:

Ovaj zvjezdano-mentorski par odlično se sprijateljio. Osim njezine velike obitelji, najveća potpora joj je suprug Faris.

''On je jako zadovoljan, rekao je da bi volio da pobjedim, ali vidjet ćemo. Zadovoljan je jako jer radim na sebi, to je isto nešto što on cijeni'', objasnila je Tara.

Hoće li Tara stići do finala i pobijediti, teško je još reći. No dosad se pokazala kao opasna konkurencija svim ostalim parovima. Show se nastavlja već ove nedjelje, a zvijezde i njihovi mentori donose nam filmsku večer.

