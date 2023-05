Suze zbog kraja priče u Plesu sa zvijezdama: ''To je žena od 25 godina, koja ima toliko talenata, žene, gledajte i učite od Tare!''

Iako su nakon ispadanja iz showa Tara Thaller i Mateo Cvenić na snimanje stigli sa suzom u oku i tužni što su ispali prije gotovo samog finala, ovaj zvjezdano-mentorski par iz ove plesne priče odlazi bogatiji za mnogo toga. Prvenstveno za prijateljstvo. Njihovom plesnom pričom vodi vas Lana Samaržija, a sve pogledajte u prilogu In magazina.

Na korak do polufinala showa, odlukom publike, ''Ples sa zvijezdama napustili su Tara Thaller i Mateo Cvenić. Emocije se ovih dana još nisu slegnule:

''Ovo ću pamtiti za cijeli svoj život i da malo sam emotivan... Bilo je predivno...'', rekao je Mteo Cvenić.

''Ono kad si u ovom 5 mjeseci, odjedanput prestane, to je tužno, ako ti je bilo super onda je još tužnije'', priznala je Tara.

''Nisu se dojmovi slegli nikako, i nisam zadovoljan plasmanom. U teoriji je to dobro, 10 emisija i to sve. Međutim kad znaš što je sve i pokazala kroz cijelu sezonu imala je kontinuitet, minimalno što je, što je, zaslužila je finale'', smatra Mateo.



Tara na sve gleda kao na neprocjenjivo iskustvo, obogaćeno s mnogo sitnih detalja za pamćenje. Otplesali su sve stilove i s ponosnom će ih se sjećati:



''Stvarno nisam mogla poželjet boljeg mentora, koliko god to klišej zvučalo. I stvarno je, ne samo da mi je bio mentor, nego i prijatelj i stvarno sam sretna i žalosna u isto vrijeme, što je završilo eto dva tjedna ranije'', iskrena je Tara.

''Ja se nisam bojao apsolutno ni jednog plesa jer je bilo plesova koji su joj bolje legli ili slabije ali uvijek je zadržavala jedan nivo kvalitete'', priča Mateo.



I, naravno, upravo zato će Tara ples pokušati implementirati u svoj daljnji rad.



''Apsolutno da će mi koristiti, ja već odavno govorim da mi je jedina želja neostvarena mjuzikl, tako da bila sam svjensa da mi je to recimo, najslabija vještina i sad sam imala prilike to izbrusiti'', rekla je Tara.



A ono što je sigurno - ovaj zvjezdano-mentorski par, prijateljstvo će nastaviti. Jer, kažu, to se prepozna već na prvi pogled:

''I naravno da će sad biti neka drugačija dinamika odnosa - sad mi više nije mentor, ne može mi više naređivati. Da, odmah sam nekako osjetila da je iskren, pošten i da je marljiv'', govori Tara.

''To je žena od 25 godina, koja ima toliko talenata, udana, odlična prijateljica, jednostavno pravi uzor za sve mlade žene. Gledajte i učite od Tare'', poručio je Mateo.

''Faris je fenomenalan, baš je pravi Bosanac, šaljivđija, oduševio me, ima tu neku zaraznu energiju, baš je, super je'', nahvalio je Mateo Tarinog muža.



I dok Tara i Mateo svoju priču nastavljaju bez svjetla showa, preostala četiri para nastavljaju borbu za finale. Vremena je sve manje, a mi smo nestrpljivi doznati tko će ići u posljednju plesnu borbu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.