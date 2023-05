Jedan od naših najpoznatijih influencera otkrio tajnu jako zanimljive tetovaže: ''Predstavlja tu jednu ljubav koju smo si obnovili''

Na podiju Plesa sa zvijezdama plesalo se na velike eurovizijske hitove. Bila je to odlična uvertira u ovo najsvjetlucavije glazbeno natjecanje na svijetu, a show je napustila glumica Tara Thaller. Koje su im najdraže eurovizijske pjesme i što predviđaju Letu 3, kandidati su otkrili našem Davoru Gariću za In magazin.

Naša pjevačica Tara Thaller i Mateo Cvenić otplesali su rumbu, a potom ispali u eliminacijama i završili svoje natjecanje u showu Ples sa zvijezdama, a ona ne skriva ni koliko je tužna.

"Mislim naravno, uživala sam. Htjela sam i dalje uživat, ali opet kažem zahvalna sam što sam imala ovu priliku", rekla je Tara.

Plesni podij ove nedjelje bio je ispunjen poznatim Eurovizijskim uspješnicama.

"Sveta ljubav te dopala. Koja je to čast?", upitao je novinar Davor Gavrić našeg Franu Ridjana.

"Ogromna čast. Kad smo čuli da nam stiže ta pjesma – ja kažem pa to je ono jedna od najvećih uspješnica Hrvatske kad oni legendarni pokreti Maje Blagdan. Ja sam reko Gabi možemo li to staviti u koreografiju, pliz. Kaže ona ajde okej, dobro, dat ću ti", smijao se Ridjan.

"Što će Doris reći kada vidi vašu Želju?", pitao je Dariu Lorenzi Flatz.

"A ne znam nadam se da će joj se svidjet", rekla je glumica.

Doris molim te javi Dariji kakva je bila. Koja ti je nekako najdraža Eurovizijska pjesma?

"A sad ću reći da mi je ova – Željo moja", rekla je samouvjereno Daria.

Kad smo kod number 1. broj jedan u životu. Što je tebi nekako najvažnije u životu?

"Moja najvažnija stavka bi bila neki unutarnji mir ja mislim, a onda iz svega toga proizlazi i neka sreća na van" , rekla je Maja Drobnjaković.

Što predviđaš Letu 3? Hoće li ući u finale, neće? Fanovi to dobro znaju predvidjeti, ali za sad je to onako klimavo.

"Pa meni je uvijek drago kad neki izvođači iz Hrvatske idu. Ja bi volio da prođu u finale, mislim to je neko minimalno priznanje", poručio je Frano.

Reci nam koje je značenje ove tetovaže – srce u kući.

"Srce u kući, naime tata mi je poslao razglednicu doma jer evo sad već pet godina ne živim u Puli. Poslao mi je razglednicu na kojoj je rekao da kad god je sa mnom je i kao da je doma. I nacrtao je kućicu sa srcem i to je točno ta koju je tata nacrtao. Mislim da je jako lijepo da čovjek od 50 godina želi nešto nacrtati, još to poslati i ja to jako cijenim. I to nekako predstavlja tu jednu ljubav koju smo si onako da kažem obnovili nakon puno godina što nije bio u mom životu", objasnio je Marco Cuccurin.

Ako slučajno napustiš show "Ples sa zvijezdama" prije finala, predpostavljam da će i to biti onako "Wow koliko daleko sam dogurala" ili "Joj žao mi je što nisam baš u finalu" ili?

"Pa mi igramo ovdje sportski i grizemo i trudimo se stvarno iz tjedna u tjedan, ali deseta emisija je zaista puno i mislim da je to veliki uspjeh", rekla je Maja.

"A stvarno kad znaš da si došao ovako do kraja onda postaješ svjestan te želje da ti je tu fakat bilo lijepo", nadovezala se Daria.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Čudan detalj oko struka Meghan Markle zbunio korisnike društvenih mreža, nagađa se što bi to moglo biti, evo nekih teorija!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Severina pokazala nikad bujniji dekolte u društvu muškarca koji joj je najveća podrška u dobru i zlu