Sve ljubavi Maje Šuput: Od glazbenika, preko poduzetnika, do asistenta!

Nakon šest godina braka s Nenadom Tatarinovom, Maja Šuput, čini se, ponovno ljubi, no javnosti još uvijek ne želi otkriti pravu prirodu odnosa sa šarmantnim Šimom Elezom. Mi smo zavirili u Majinu ljubavnu arhivu i otkrili u koga je sve bila zaljubljena, koje su joj afere mediji pripisivali, ali i kojeg je dečka nazvala ''kompletnom osobom kakvu je tražila''.

Svako malo isplivaju nove paparazzi fotke Maje Šuput i Šime Eleza, no par se još ne želi javno očitovati je li planula ljubav.



''A gledaj, onda sam ubila čar ako ti to sad kažem. Pa bih ja voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot, da li smo mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija. Čak ni ja ne mogu reć, ali dobro ti stoji. Mislim, jedno drugom dobro stojite! Pa znam, meni sve lijepo dobro stoji! Mi smo stvarno Šimu pikirali kao frajera koji se zaista uklapa u vizual koji ja želim. On izgleda tako malo španjolski, talijanski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski. Tako je ispalo dobro da ni meni nije dobro', izjavila je Maja nedavno.

Dok se ova situacija ne raščisti, bacimo oko na Majine ljubavi kroz godine. U lipnju je javnost iznenadila objavom razvoda. Šest godina provela je u braku s poduzetnikom Nenadom Tatarinovom.

''Jako je pozitivan i to je ono što mene drži. Znaš ono kad se probudiš pored nekog i on kaže ''Ljubavi, hoćeš kavicu?'' Lijepo ti je. Zamisli da se probudiš pored nekog mrguda!'', pričala je Maja o Nenadu.

Maja Šuput - 4 Foto: In Magazin

Posegnimo dublje u Majinu ljubavnu arhivu. Prvo je ljubila bubnjara svojeg benda EnJoy, Ivicu. Bila je to njezina prva ljubav i par je bio u dugogodišnjoj vezi. Bila je i u vezi s organizatorom koncerata Markom Pericom, s kojim je ušla i u poduzetničke vode. Pokrenuli su liniju rublja 'Ljubi gdje me boli' 2006. godine. Fatalan je bio i poduzetnik Mario Kovačević, s kojim je vezu započela 2010. godine.



''Uvijek tražim neku kompletnu osobu jer mislim da su muškarci već puno prestari da bi ih ja odgajala, a nikome ne želim glumit majku, nego djevojku! Tako da recimo da sam našla kompletnu osobu, potpuno, sve ono što meni u životu treba'', govorila je tada Maja.

Maja Šuput - 9 Foto: In Magazin

Iako im je veza bila prilično turbulentna, prekidali su i mirili se nekoliko puta, bila je to prava ljubav, ispričala je tada zaljubljena Maja.



''Kad sam bila sama, kad nisam imala vezu, misliš si ''Aaaa, joj, kak je on super! Kak smo mi žene glupe! Kak je to super. Takvi frajeri ne postoje, tog ima samo u romantičnim komedijama. Onda sam ja izjavila da ne trebam gledat romantične komedije, već da živim u jednoj, eto!''.



Ljubila je i oftalmologa Deana Šarića, na popisu njezinih ljubavi je i poduzetnik Andrijano Plenča, Britanac Alex Nicoll, a o hordi obožavatelja koji su joj slali bračne ponude, da ne govorimo.

Maja Šuput - 5 Foto: In Magazin



A onda je javnost 2016. zaintrigirao jedan stvarni Marko. Majin novi asistent Marko Matić pratio ju je u stopu pa su se mediji raspisali da je upravo on njezina nova ljubav. Ona to nije potvrdila.



''Marko ti spada u onu kategoriju pomoćnika koji je kao muž, ali s kojim ne radiš ništa takvo intimno! Ali sve drugo, ne znam šta da ti kažem, evo zovem ga ''imam pauka doma'', ''otišla mi je žarulja'', ''spakiraj mi pidžamu'' jer se ja probudim nikakva!'', pričala je tada Maja.

Maja Šuput - 8 Foto: In Magazin

Maja je kraljica svadbenih zabava, ali i kuloarskih šuškanja pa su joj se pripisivale brojne ljubavne avanture, poput one s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem.



''Od običnog pića u bazenu, druženja koje je stvarno bezazleno, ispalo je u najmanju ruku romansa ljeta., ali nije bilo ništa takvo stvarno. Stvarno je dečko lijep, to je. Ne, ne mogu se zamisliti s njim, nisam ja za ove mlađe! To s piletinom mi ne ide, ja sam više za odojak varijantu!'', govorila je Maja nekad.



Razmišlja li Maja još uvijek tako, s obzirom na to da kruže priče kako ljubi 19 godina mlađeg Šimu? Dok ne saznamo je li na meniju piletina ili odojak, Maja ovih dana izgleda sretnije nego ikad, a na kraju krajeva, to je najvažnije.

