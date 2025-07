Strah od kupaćeg kostima: Poznate Hrvatice otvoreno govore o skidanju u bikini u javnosti

Sezona kupaćih kostima je počela, a mnogima pojavljivanje u javnosti u toj oskudnoj odjevnoj kombinaciji zadaje glavobolju. Kako se nose sa skidanjem u bikini, upitali smo slavne Hrvatice. Jesu li višak kilograma, celulit i blijeda put zvijezdama noćna mora ili se na plaži u sićušnim kostimima osjećaju slobodno i nesputano, poznate su dame otkrile našem Davoru Gariću.

Nives, Lidija ili Snježana u sićušne bikinije uskaču lako, no mnogim je damama prvo skidanje u kupaći kostim u javnosti težak zadatak.



''Nemam taj problem jer ljudska tijela su ljudska tijela, svih gabarita, svih veličina, i ako si ti sretan sa svojim, onda je to super'', govori Mila Elegović.



''Jako sam bila tužna što sam mršava u tim nekim godinama, 16, 17...to je bilo skinut se u badić drama... a sad sam luda za badićima, ono kako su žene za cipelama i torbicama, ja bih kupila sve badiće i onda sam uvijek nezadavoljna'', priča nam petra Kurtela.



''Ja se nekako najbolje osjećam kad sam ja u badiću, kad sam ja na plaži i gdje nitko nije savršen gdje ogolimo svoje tijelo donekle, pogled ide lijevo, pogled ide desno, i onda shvatiš ma tko ga šiša, tako sam nebitna, samo sam jedna od vas'', smatra Lucija Lugomer.



Severina podjednako voli jednodjelne i dvodjelne, dok je Žanamari strastvena obožavateljica bikinija koji mašti ne ostavljaju previše prostora.

''Uglavnom imam omiljene koje koristim već po desetak godina i sad se to već lagano pretvorilo u žvake'', iskrena je Nikolina Pišek.



''Biram klasične kostime jer moje tijelo zahtjeva jednostavnost. Današnje mlade djevojke imaju te sulude dizajne i to je meni sve zanimljivo za vidjet, ali ja volim eleganciju. Volim je u životu, volim je i na plaži'', priča Mila Elegović.



''Nisam baš netko tko tjera modu i s kupaćim kostimima, mislim da je bitno ono što je u kupaćem kostimu, a kupaći kostim ti može vrlo malo pomoć u ostavljanju dojma. Tako da mi je to zapravo najmanje bitno. Super je kad može i bez njega'',dodala je Nikolina.

''Jako mi nedostaje to što se ne mogu kupati gola, biti nudista jer najljepše je kupati se gol, ali od kad sam ušla u javni svijet, onda sam rekla ''nema šanse'' jer uvijek netko vreba iz neke šumice pa imaš naslovne strane sljedećih 30 godina jer svi se vraćaju na to, tako da je meni žao što s ne mogu onako gola baciti u more'', dodala je Mila Elegović.''Nikad! Nudistička plaža nikad jer niti volim sebe ogoliti do kraja pred ljudima ili osobom koja mi ništa ne znači, a bogami mislim da bi mi netko trebao platiti da gledam tuđa spolovila...'', smatra Borna Kotromanić.A što ako nas ljeto uhvati nespremne pa u kostim treba ugurati i pokoji kilogram viška?''Voljela sam se i kad sam imala 20 kila više i sad bez tih kila, onda ti je tak svejedno'', kaže Anđa Marić.''Meni su svi najljepši kad su tako opušteni u tom ljetnom izdanu, ja više nikakve mane ne vidim, vidim samo tu neku slobodu, zapravo ljudi su mi najljepši u badićima'', kaže Petra Kurtela.Eto, čuli ste. Prvom prilikom uskočite u svoj omiljeni kupaći kostim i ako u ijednom trenutku bude neugodno sjetite se ovih riječi:Mislim da s godinama sve više shvaćamo da je potpuno svejedno, da se na more ne ide radi tuđih pogleda, nego radi kupanja i uživanja i na kraju dana nikad nećeš pamtit godišnji po tome tko te gledao, kako si ti izgledao nego koliko ti je bilo lijepo...'', zaključila je Andrea Andrassy.

